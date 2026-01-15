Le Maroc et le Suriname réaffirment leur ferme engagement à renforcer davantage la coopération bilatérale

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc et la République du Suriname ont réaffirmé “leur ferme engagement à renforcer davantage la coopération bilatérale pour le bénéfice des deux gouvernements et de leurs peuples”, indique un communiqué conjoint signé entre M. Melvin Bouva, ministre des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Coopération de la République du Suriname, et M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger à l’issue de leurs entretiens à Rabat.

Lors de cette entrevue, les deux ministres se sont félicités des liens étroits de fraternité, d’amitié et de solidarité unissant le Royaume du Maroc et la République du Suriname, et ont exprimé leur profonde satisfaction quant au niveau des relations établies, précise la même source, ajoutant que le ministre Bouva a eu “des discussions fructueuses sur des questions d’intérêt commun avec son homologue marocain”.

Dans ce contexte, les deux ministres “se sont félicités du niveau actuel des relations bilatérales et des résultats obtenus dans le cadre des feuilles de route de coopération pour les périodes 2017-2021 et 2021-2024” et “ont examiné les perspectives de coopération bilatérale future afin de répondre aux aspirations et aux ambitions des deux pays amis”.

Ainsi, les deux ministres ont procédé à la signature de la Feuille de route de coopération pour la période 2026-2028. Ils ont également signé deux accords portant sur la coopération entre les Académies diplomatiques et les énergies renouvelables.

Ils ont, par la même occasion, souligné “l’important potentiel économique des deux pays et réaffirmé leur engagement indéfectible à développer un partenariat économique mutuellement avantageux et à accroître les échanges commerciaux”.

À cet égard, ils ont convenu de favoriser un environnement plus propice aux investissements réciproques et d’encourager les milieux d’affaires des deux pays à exploiter pleinement les opportunités offertes par la croissance de leurs marchés et le développement de leurs infrastructures.

Le communiqué précise, en outre, que le Maroc salue la vision et le leadership stratégique de S.E. Mme Jennifer Simons, première femme présidente de la République du Suriname, notamment en ce qui concerne “l’accès au financement climatique pour les pays à fort taux de forêts et à faible taux de déforestation”, ainsi que “ses efforts pour le développement socio-économique du Suriname et de sa population, et par extension, de la région des Caraïbes”.

M. Bouva est en visite officielle à Rabat, la première depuis sa nomination en tant que ministre des affaires étrangères en juillet 2025.

