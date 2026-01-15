CAN 2025 | Le Maroc salué par les leaders du tourisme français (ONMT-SETO)

Partager Facebook

Le président d’Atout France, Christian Mantei, et le président du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating), Patrice Caradec, invités par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), ont salué la qualité de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 par le Maroc et la stratégie globale qui structure l’expérience touristique du Royaume.

Il y a des événements qui dépassent le cadre du sport. La demi-finale de la CAN organisée au Maroc en fait partie. Pour M. Mantei, la CAN révèle une réalité désormais incontestable. “Le Maroc montre qu’il sait organiser des événements internationaux au plus haut niveau. Tout est fluide, lisible, maîtrisé. Et derrière cette réussite, on sent une vision stratégique claire portée par l’ONMT pour transformer chaque événement en vecteur touristique durable”.

Cette maîtrise s’appuie sur des infrastructures solides, une logistique éprouvée et un sens aigu de l’accueil. “On sent un pays prêt, structuré, confiant dans sa capacité à recevoir le monde”, poursuit M. Mantei. “La CAN est pilotée de manière à renforcer l’image du Maroc, à faire rayonner ses territoires et à donner envie de prolonger l’expérience touristique. C’est exactement ce que l’ONMT sait orchestrer avec cohérence”.

Du point de vue des professionnels du voyage, le constat est tout aussi clair. M. Caradec insiste sur l’impact immédiat de la CAN sur l’image du Royaume. “Pour les tour-opérateurs, un événement comme celui-ci agit comme un accélérateur de confiance. Il montre que la destination fonctionne, qu’elle est fiable, qu’elle est capable d’absorber des flux importants tout en maintenant la qualité. Et ce niveau de coordination, on le doit aussi au travail stratégique de l’ONMT”.

La visibilité internationale offerte par la CAN renforce cette dynamique. Des millions de téléspectateurs découvrent un Maroc moderne, organisé et accueillant. “Le sport devient ici un formidable outil de projection touristique”, souligne M. Caradec. “Il raconte un pays en mouvement, capable de valoriser ses régions et ses expériences. On voit clairement que l’ONMT joue un rôle central en donnant à chaque événement une portée qui dépasse le stade et la compétition”.

Pour ces deux figures majeures du tourisme international, la CAN 2025 dépasse largement le cadre sportif. Elle constitue une vitrine grandeur nature du savoir-faire marocain en matière d’infrastructures, de logistique, de sécurité et d’hospitalité.

Grâce à la CAN, au travail de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), de la Fondation Maroc 2030 et grâce à la stratégie promotionnelle orchestrée par l’ONMT, le Maroc donne rendez-vous au monde.

