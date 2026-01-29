Le Maroc confirme son statut de partenaire stratégique privilégié de l’UE à l’issue d’un Conseil d’Association réussi

Partager Facebook

La 15e session du Conseil d’Association Maroc/Union Européenne (UE), qui vient de se clore ce jeudi à Bruxelles, a été marquée par une réaffirmation commune de la “profondeur et de la vitalité des liens” unissant le Maroc et l’UE et leur ambition partagée de porter le partenariat à un niveau supérieur.

Réunies à la veille de la commémoration des 30 ans de leur Association, les deux parties ont souligné la force et la profondeur historique de leur partenariat qui, bien avant la signature de l’accord d’Association le 26 février 1996, est “forgé par plus d’un demi-siècle de coopération et de confiance mutuelle”.

Le Communiqué conjoint entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la Haute représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, a souligné ainsi le caractère “stratégique, ancien, riche, multidimensionnel et privilégié” de ces relations.

Le Communiqué conjoint a, en outre, réitéré l’engagement ferme des deux parties à consolider ce partenariat “d’égal à égal”, en capitalisant sur les acquis du “Statut Avancé” et du “Partenariat de Prospérité Partagée” et à l’élever vers de nouvelles ambitions.

Il a salué, dans ce sens, le bilan très positif établi dans le Conseil d’Association, concernant les avancées réalisées dans les quatre piliers de la coopération identifiés par les deux parties lors de la session précédente. Le Communiqué conjoint a ainsi salué les progrès substantiels enregistrés dans “les quatre espaces structurants : (i) Espace de convergence des valeurs, (ii) Espace de convergence économique et de cohésion sociale, (iii) Espace de connaissances partagées et (iv) Espace de concertation politique et de coopération accrue en matière de sécurité”.

Ces réalisations sont présentées comme le témoignage de “la vitalité et de la résilience de notre partenariat et de notre capacité commune à relever les défis de notre temps”, note-t-on.

Par ailleurs, se félicitant de “la solidité de notre partenariat”, qui est “également illustrée par l’ampleur et la diversité de notre coopération dans tous les domaines”, le Communiqué conjoint rappelle que le “Maroc demeure le principal bénéficiaire des financements de l’Union européenne en Afrique du Nord, complétés par des investissements structurants soutenus par la Banque européenne d’investissement”. Ainsi, outre le “montant approximatif annuel de 270 millions d’euros pendant la période 2021-2024” – soit 1,11 milliard d’euros sur 4 ans mentionné par le Communiqué conjoint – le Maroc bénéficie d’un accompagnement financier en investissement de près de 2,8 milliards d’euros, pour la même période, soit un total cumulé de 4 milliards d’euros en 4 ans.

Par ailleurs, M. Bourita et Mme Kallas ont souligné l’importance cruciale du partenariat entre le Maroc et l’UE pour apporter des réponses concertées aux enjeux régionaux et mondiaux, réitérant leur volonté d’approfondir leur coopération dans les enceintes internationales pour promouvoir des paix justes et durables.

S’agissant du Proche-Orient, le Communiqué conjoint a réitéré le soutien au travail du “Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur d’une paix et d’une stabilité durables au Proche-Orient”.

Enfin, les deux parties se sont engagées à approfondir leur dialogue politique par la tenue annuelle d’un dialogue de haut niveau entre le ministre marocain des Affaires étrangères et la Haute Représentante de l’UE. Elles sont convenues d’approfondir leur futur partenariat stratégique dans tous les domaines prioritaires, notamment la sécurité, l’industrie, le numérique et les investissements stratégiques.

Le Communiqué conjoint sanctionne les travaux de la 15e session du Conseil d’Association Maroc/UE, tenu ce jeudi à Bruxelles sous la présidence conjointe de M. Bourita et de Mme Kallas.

Les travaux du Conseil d’Association ont été également marqués par la participation de la Commissaire pour la Méditerranée, Dubravka Šuica, et de plusieurs ministres des Affaires étrangères européens, notamment de l’Espagne, des Pays-Bas, de la Slovaquie, de l’Estonie, de la République Tchèque et de Malte, ainsi que des hauts représentants de l’ensemble des États membres de l’UE.

LR/MAP