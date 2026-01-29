L’UE veut renforcer le partenariat avec le Maroc face aux défis communs (Mme Kallas)

Partager Facebook

La Haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas a fait part, jeudi à Bruxelles, de la volonté de l’UE de renforcer le partenariat avec le Maroc face aux défis régionaux et internationaux communs.

La vice-présidente de la Commission européenne a fait cette déclaration à la presse peu avant le début des travaux de la 15è session du Conseil d’Association Maroc-UE.

Cette réunion vise avant tout à “faire davantage ensemble”, a affirmé Mme Kallas, soulignant notamment la coopération dans le domaine migratoire et sécuritaire ainsi que le rôle très important que le Maroc a joué au sein du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU.

La cheffe de la diplomatie européenne a indiqué que les discussions porteront sur plusieurs dossiers internationaux, notamment la situation en Ukraine, au Proche-Orient et au Sahel.

Mme Kallas a souligné à cet égard l’importance du renforcement du dialogue et de la coopération au niveau international, tout en mettant en avant “l’expérience unique du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation”.

Gaza constitue, selon elle, “une priorité”, remerciant à ce propos le Maroc pour avoir accueilli une réunion de l’Alliance globale, le “forum international le plus fort” en faveur de la solution à deux Etats.

Elle a enfin annoncé que l’Union européenne a adopté une position commune nouvelle concernant la question du Sahara marocain, dans la suite de la résolution du Conseil de sécurité.

“Le Maroc est déjà un partenaire important pour l’Union européenne. Après 30 ans d’accord d’association, il est temps de faire beaucoup plus ensemble”, a-t-elle conclu.

