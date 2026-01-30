Forum parlementaire | La France réaffirme sa position constante en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume

Partager Facebook

Les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat de la République française ont réaffirmé, jeudi à Rabat, la position claire de la France en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, telle qu’exprimée par le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, notamment dans son message adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 30 juillet 2024, et dans son discours devant les membres du Parlement marocain, le 29 octobre 2024.

Cette position a été exprimée dans la Déclaration finale ayant sanctionné les travaux de la 5è session du Forum parlementaire maroco-français, tenue à la Chambre des représentants, sous la présidence conjointe des présidents des deux Chambres du Parlement marocain et de leurs homologues de l’Assemblée nationale et du Sénat français, avec la participation des présidents des groupes parlementaires, des Commissions des affaires étrangères et des groupes d’amitié Maroc-France aux parlements des deux pays.

Dans ce cadre, les présidents des quatre Assemblées législatives ont salué l’adoption, le 31 octobre 2025, de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, et réitéré leur soutien à la position officielle de la République française telle qu’exprimée par le Président Emmanuel Macron. Ils ont appelé toutes les parties concernées et identifiées à pleinement s’investir dans la mise en œuvre de cette résolution.

De leur part, les représentants du Parlement marocain ont renouvelé leurs “vifs remerciements à la République française pour ses positions claires en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc”, indique la Déclaration finale.

De même, les représentants des parlements marocain et français se sont accordés à relever les opportunités stratégiques des régions sahariennes du Royaume du Maroc pour la mise en place de programmes de coopération bilatéraux porteurs et bénéfiques aux deux pays, dans l’esprit du Partenariat d’exception renforcé, tout en réaffirmant leur engagement à accompagner les initiatives et actions conjointes susceptibles d’être menées dans ce sens.

Ils ont, en outre, souligné l’importance de faire des régions sahariennes un espace privilégié de la coopération sectorielle fondée sur la transition écologique, la valorisation durable des ressources, le renforcement du capital humain et la création d’opportunités pour la jeunesse, à la faveur d’un développement socio-économique durable. Ils ont appelé à y encourager le développement de partenariats dans les domaines de l’eau, de l’énergie, de l’agriculture durable, des infrastructures, de la formation, de la recherche et de l’innovation, en coordination avec les orientations du Modèle marocain de développement des Provinces du Sud.

Par ailleurs, les présidents et représentants des institutions législatives marocaines et françaises se sont félicités de la coopération et de la coordination efficace et efficiente entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé transfrontalier, saluant par la même la coordination entre les services en charge de la sécurité des deux pays, en matière de prévention du terrorisme et de démantèlement des cellules terroristes, sur la base de la vigilance et de l’anticipation, et dans le respect des droits de l’Homme.

Concernant le partenariat Maroc-France, les présidents des quatre Assemblées législatives considèrent que la “Déclaration relative au Partenariat d’exception renforcé”, signée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Emmanuel Macron, ainsi que les accords et mécanismes de coopération entre les deux pays, ouvrent des horizons plus larges à leur partenariat et leur coopération, notamment en matière économique, s’agissant en particulier des infrastructures, des énergies vertes et du dessalement de l’eau de mer.

Ils ont également salué la détermination des deux pays à tirer parti des perspectives qu’ouvrent leurs positionnements respectifs dans les cadres multilatéraux afin de consolider leurs partenariats dans de nombreux espaces géopolitiques d’appartenance commune, notamment au niveau euro-africain, le but étant d’atteindre une prospérité partagée et inclusive.

Au sujet des droits humains, les participants au Forum ont salué les réformes menées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière des droits des femmes, soulignant leur soutien au renforcement des législations nationales visant à défendre la parité, l’accès et la participation sûre, pleine, égale et significative des femmes aux mécanismes de gouvernance et de prise de décision, dans les deux pays.

S’agissant de la coopération parlementaire, les deux parties ont souligné leur détermination à promouvoir les partenariats existants entre les institutions législatives des deux pays dans l’objectif de renforcer les pratiques démocratiques, saluant, à cet égard, la densité et la cordialité de leurs relations qui contribuent à intensifier et à enrichir la diplomatie parlementaire.

