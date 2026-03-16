Le Maroc confirme sa croissance touristique avec 894.000 emplois directs en 2025

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Le secteur touristique marocain confirme sa dynamique de croissance, avec 894.000 emplois directs en 2025, un niveau qui dépasse déjà l’objectif fixé dans la feuille de route 2023-2026, laquelle prévoyait la création de 80.000 emplois supplémentaires d’ici 2026, a annoncé le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Selon les dernières données du Haut-Commissariat au Plan (HCP), le secteur du tourisme marocain a généré 894.000 emplois directs en 2025, soit 92.000 emplois créés en trois ans, dépassant ainsi l’objectif de 80.000 fixé pour 2026, indique le ministère dans un communiqué.

Cette performance s’inscrit dans un tableau de bord positif à tout point de vue : les arrivées touristiques ont atteint près de 20 millions de visiteurs en 2025 alors que l’objectif de la feuille de route était de 17,5 millions pour 2026, fait savoir la même source.

Les recettes voyages se sont établies, quant à elles, à 138 milliards de dirhams (MMDH), soit 18 MMDH de plus que l’objectif fixé pour 2026.

A cette occasion, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a indiqué que “la finalité de toutes les actions engagées dans le cadre de la feuille de route 2023-2026 est d’avoir un impact concret sur les citoyens”.

“Ces chiffres confirment la pertinence de la stratégie engagée et le rôle du tourisme comme levier de croissance et de création d’opportunités”, a poursuivi Mme Ammor.

LR/MAP