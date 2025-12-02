Le chef de la diplomatie burkinabè salue la dynamique de coopération et l’Initiative Royale Atlantique

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a salué, mardi à Rabat, la dynamique de coopération entre le Burkina Faso et le Maroc, mettant en avant l’importance de l’Initiative Royale Internationale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique.

S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie burkinabè a saisi cette opportunité pour saluer les Initiatives Royales pour l’émergence de l’Afrique, réitérant l’engagement de son pays dans l’opérationnalisation de l’Initiative Royale Internationale visant à favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Océan Atlantique.

En outre, M. Traoré a fait part de la détermination des deux pays à renforcer et diversifier la coopération bilatérale et à œuvrer à la consolidation de leur partenariat stratégique.

Cette rencontre intervient en marge de la première Conférence sur les victimes africaines du terrorisme, organisée avec le soutien du Bureau des Nations Unies pour la Lutte contre le Terrorisme (UNOCT).

LR/MAP