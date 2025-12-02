Fonds Mohammed VI pour l’Investissement | Un catalyseur majeur de l’investissement au Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

« Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement n’est pas un simple mécanisme de financement. Il agit comme un catalyseur et un accélérateur — alignant les stratégies nationales avec les capitaux privés, et transformant les ambitions publiques en opportunités bancables. », a déclaré Mme Nezha Hayat, Directrice Générale du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, en Keynote lors du Africa Investment Forum 2025.

Un effet multiplicateur inédit : +4x I Un game changer du Private Equity Marocain

Le FM6I a été un véritable « Game Changer » de l’industrie du capital-investissement au Maroc. En sélectionnant 14 sociétés de gestion, le Fonds a permis de mobiliser 14,5 MMDH de capitaux privés, auxquels s’ajoutent 4,5 MMDH injectés par le fonds lui-même. Résultat : 19 MMDH qui seront injectés dans l’économie marocaine et un effet multiplicateur supérieur à 4x.

“C’est là l’essence même de notre modèle : un capital public qui multiplie l’investissement privé”, a souligné Mme Hayat.

Le FM6I, un accélérateur systémique

Le Fonds ne se contente pas de financer : il réduit les risques, débloque des projets, sécurise les investisseurs, booste la transformation verte et digitale, et connecte l’économie marocaine aux standards internationaux les plus exigeants.

« Nous transformons l’initiative publique en dynamique privée. Et nous transformons cette dynamique en opportunités réelles pour l’économie et l’emploi », a-t-elle insisté.

Une vision claire : créer de la valeur, maintenant

Guidé par les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le fonds souverain s’impose comme l’un des piliers de la nouvelle architecture de l’investissement :

· des projets plus ambitieux,

· des entreprises plus compétitives,

· une économie plus durable,

· et une création d’emplois accélérée.

« Ensemble, nous formons les piliers d’une architecture financière africaine renouvelée, destinée à accompagner la transformation structurelle du continent.», a conclu Mme Hayat.

Des alliances pour amplifier le mouvement

En marge de l’AIF, Mme Hayat a également eu une réunion bilatérale avec le Dr. Sidi Ould Tah, Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité du partenariat engagé entre la BAD et le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, démarré dès l’opérationnalisation du Fonds Mohammed VI en 2023 et visant à accompagner le développement de projets structurants et à renforcer la mobilisation de capitaux privés au Maroc. L’objectif étant de poser les jalons opérationnels pour traduire ce partenariat en une feuille de route concrète. Les échanges ont porté sur : – Le rôle catalytique du FM6I dans l’investissement productif ; – ⁠Le développement de solutions conjointes pour soutenir les PME, les infrastructures durables et les projets stratégiques ; – ⁠L’élargissement de la coopération entre institutions souveraines et acteurs multilatéraux. – ⁠L’importance de partager les bonnes pratiques et le modèle du FM6I.

LR/FM6I