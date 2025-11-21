Laâyoune | Ouverture des travaux de la 10e Assemblée générale de l’APNODE

Partager Facebook

Les travaux de la 10e Assemblée générale du Réseau des parlementaires africains pour l’évaluation du développement (APNODE) se sont ouverts, vendredi à Laâyoune, avec la participation de ministres, de parlementaires, d’experts, de représentants institutionnels, de la société civile et de partenaires du développement venus de plusieurs pays africains.

Créé en 2014, l’APNODE œuvre à promouvoir l’intégration de l’évaluation dans les processus de décision publique et à renforcer la culture de la redevabilité au sein des institutions africaines. L’organisation de cette édition au Maroc vient conforter le rôle de la Chambre des conseillers, hôte de l’événement, et de son expertise dans le domaine de l’évaluation des politiques publiques.

Cette rencontre s’inscrit dans un contexte continental marqué par l’importance croissante de l’évaluation des politiques publiques en tant que levier stratégique de gouvernance, de transparence et d’optimisation de l’action publique.

La 10e Assemblée générale vise ainsi à réaffirmer l’engagement politique en faveur de l’évaluation en Afrique, à renforcer les cadres législatifs et institutionnels qui y sont consacrés et à favoriser la coopération régionale dans ce domaine.

Elle constitue un moment clé pour l’APNODE, à l’heure où les pays africains sont engagés dans l’évaluation des avancées liées à l’Agenda 2030 du développement durable et aux priorités de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Au-delà de ses dimensions procédurales, cette rencontre offre également une opportunité privilégiée de consolider les interactions entre les membres du réseau autour des enjeux liés à l’usage stratégique de l’évaluation dans les processus de décision publique.

La richesse et la diversité des expertises réunies contribueront à l’émergence de solutions collectives adaptées aux réalités africaines, tout en consolidant une communauté de pratiques évaluatives dynamique et pleinement engagée à l’échelle continentale.

L’Assemblée Générale Annuelle 2025 de l’APNODE s’inscrit dans la continuité des travaux engagés par le réseau depuis sa création, en offrant un espace structuré de concertation, de suivi institutionnel et d’échange d’expériences. Elle permettra de faire le point sur les avancées réalisées, de consolider les orientations stratégiques du réseau et de favoriser une meilleure coordination entre les parties prenantes engagées dans la promotion de l’évaluation des politiques publiques.

Par la qualité des contributions attendues et la diversité des représentations, cette rencontre contribuera aussi au renforcement progressif d’une culture de l’évaluation à l’échelle régionale, en appui à une gouvernance publique plus efficace, transparente et résolument fondée sur des résultats.

Au menu des débats figure une session thématique, placée sous le thème “L’évaluation des politiques publiques : une compétence partagée”. Elle sera consacrée aux synergies possibles entre les pouvoirs législatif et exécutif, les institutions de contrôle, la société civile et le monde académique pour consolider la gouvernance publique et encourager l’apprentissage collectif.

