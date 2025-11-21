Sahara | L’Union européenne réaffirme sa non-reconnaissance de la pseudo “rasd”

Partager Facebook

L’Union européenne (UE) a réaffirmé, vendredi, qu’elle ne reconnaît pas la pseudo “rasd” et que la présence de cette entité aux réunions Union européenne-Union africaine n’influence en rien cette position.

Cette déclaration a été faite par le porte-parole de l’UE aux Affaires étrangères lors du point de presse quotidien de la Commission européenne à un moment où certains relais séparatistes surcommuniquaient au sujet du Sommet UE-UA, prévu du 24 au 27 novembre à Luanda en Angola.

Rappelant que les sommets et les réunions ministérielles UE-UA sont coprésidées et coorganisées par l’UE et l’UA, le porte-parole a indiqué que les modalités agréées prévoient que chaque partie soit responsable de l’invitation de ses propres membres, notant que les invitations aux membres africains sont adressées par l’UA.

Le porte-parole de l’UE pour les Affaires étrangères a tenu à préciser, à cet égard, que “ni l’Union Européenne, ni aucun de ses États membres ne reconnaissent la rasd”, ajoutant que la présence de celle-ci aux réunions, tant au niveau ministériel qu’à celui des chefs d’État et de gouvernements, “n’a aucune influence sur cette position”.

