La Turquie salue la stabilité et le progrès dont jouit le Maroc

Le président du Parlement turc, Mustafa Şentop, a indiqué, jeudi à Ankara, que son pays salue la stabilité et le progrès dont jouit le Royaume du Maroc.

Lors d’un entretien avec le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, en marge de la 61ème Assemblée parlementaire de l’Organisation de coopération économique de la mer noire (OCEMN), M. Şentop a relevé que la stabilité et le développement du Royaume sont un déterminant fondamental du caractère distingué et continu des relations entre la Turquie et le Maroc, exprimant l’espoir de voir les pays de la région jouir du même niveau de stabilité que le Maroc.

Le responsable turc a également exprimé sa gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour Sa solidarité et Ses condoléances suite au tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie.

Lors de cette rencontre, tenue en présence de l’ambassadeur du Maroc en Turquie, Mohamed Ali Lazrak, M. Şentop a salué la qualité des relations solides entre Ankara et Rabat, soulignant que le Royaume est un pays important pour la Turquie au niveau de l’espace méditerranéen.

Dans ce contexte, il a relevé que les échanges commerciaux entre les deux pays se sont élevés à 4,7 milliards de dollars en 2022, soit une hausse de 10% par rapport à l’année précédente, notant que près de 160 entreprises turques se sont installées au Maroc, permettant la création de 10.000 emplois.

« Ce sont de bons chiffres, mais nous aspirons à plus d’échanges à travers la mise en œuvre des mécanismes de coopération et l’implication de toutes les institutions dans cette dynamique, y compris le parlement », a affirmé M. Şentop, appelant à multiplier les visites de haut niveau entre les deux pays.

Il a, en outre, félicité le Parlement marocain pour le succès de la session de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, tenue récemment au Maroc sous le présidence de M. Talbi Alami.

De son côté, le président de la Chambre des Représentants, qui préside également l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, a renouvelé les condoléances de SM le Roi et du gouvernement et parlement marocains, suite à la catastrophe qui a frappé la Turquie en février dernier.

Il a également salué la position turque à l’égard de l’intégrité territoriale du Royaume, relevant que le Maroc et la Turquie partagent les mêmes principes de non-ingérence, de respect de la souveraineté territoriale des Etats, de paix et de sécurité internationales et de résolution pacifique des conflits.

D’autre part, M. Talbi Alami a souligné que le Maroc, porte d’entrée essentielle vers les marchés africains, offre de grandes et multiples opportunités d’investissement, appelant au développement de partenariats gagnant-gagnant entre le Maroc et la Turquie pour explorer les opportunités en Afrique.

Il a aussi mis en exergue l’essor de la Turquie durant les deux dernières décennies, saluant le rôle positif que joue Ankara vis-à-vis de la crise russo-ukrainienne, notamment à travers la contribution à la signature de l’accord sur l’exportation des céréales ukrainiennes.

Le responsable marocain a également saisi cette occasion pour inviter son homologue turc à participer à la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, qui se tiendra à Marrakech en juin prochain.

Les travaux de la 61ème Assemblée parlementaire de l’OCEMN ont débuté, jeudi à Ankara. Cet événement de deux jours se planche sur les perspectives et les défis de l’OCEMN, qui célèbre cette année son 30ème anniversaire, ainsi que sur le rôle des institutions législatives nationales dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement économique.

