Es-Semara accueille la 4e édition du Forum international sur le patrimoine et le développement touristique

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La ville d’Es-Semara a abrité, du 17 au 19 avril, la 4e édition du Forum international sur le patrimoine et le développement touristique, organisée à l’initiative de l’Association Chabab Es-Semara pour le développement durable.

Cet événement s’est attelé à mettre en exergue les potentialités touristiques ainsi que le patrimoine culturel dont regorge la province.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’association organisatrice, Mouloud Amankour, a souligné que le tourisme est à même de contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques de la population d’Es-Semara, tout en œuvrant à la préservation du patrimoine culturel et environnemental.

Il a ajouté que le tourisme joue un rôle indéniable dans la promotion du développement durable et la réduction des inégalités sociales, tout en dynamisant d’autres segments du secteur, comme les transports et l’hôtellerie.

Pour sa part, Ibrahim El-Haithami, expert en tourisme, a souligné la nécessité de conjuguer les efforts des différentes parties prenantes pour promouvoir les potentialités dont regorge la province, notamment à travers les plateformes numériques et les médias sociaux.

Il a, dans ce sens, insisté sur la nécessité d’établir des relations et des partenariats avec les acteurs touristiques aux niveaux national et international et d’organiser des événements majeurs relatifs au secteur afin d’attirer les investissements et de favoriser le développement.

De son côté, l’ambassadeur de la République de l’Union des Comores au Maroc, Yahya Mohamed Elias, a mis en avant le potentiel du secteur touristique dans son pays, soulignant qu’il repose sur des atouts naturels et culturels uniques, faisant de l’archipel une destination attrayante dans l’océan Indien.

Le secteur touristique comorien aspire à tirer profit de l’expérience marocaine en la matière, a assuré M. Elias, saluant, à cet égard, la politique de coopération Sud-Sud menée par le Royaume sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Par ailleurs, le diplomate a indiqué qu’une grande partie des cadres gouvernementaux et administratifs de son pays ont poursuivi leurs études et leur formation au Maroc, avant de regagner leur pays pour contribuer à son développement dans divers domaines.

Les travaux de cette rencontre, dont la séance d’ouverture s’est déroulée en présence du Secrétaire général de la province d’Es-Semara, ainsi que de plusieurs élus, chefs des services extérieurs et personnalités civiles et militaires, ont été ponctués par l’organisation d’une conférence consacrée aux “modalités de promotion des potentialités touristiques de la province d’Es-Semara dans le cadre des relations maroco-africaines et arabes”.

La rencontre a également été marquée par l’organisation de plusieurs visites de terrain, ayant notamment concerné le site archéologique des gravures rupestres “Assli Boukerch”, le musée du patrimoine de Zemmour, ainsi que la zaouia du Cheikh Mae El-Aïnin à Es-Semara.

LR/MAP