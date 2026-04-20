Plus de 10.690 zones couvertes par les services de télécommunications haut débit (Seghrouchni)

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La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a annoncé, lundi à la Chambre des représentants, l’achèvement de la première phase du Plan national pour le développement du haut et très haut débit (PNHD), avec la couverture de plus de 10.690 zones en services de télécommunications 2G, 3G et 4G sur un total de 10.740.

La deuxième phase de ce plan a été lancée avec comme objectif de couvrir et d’améliorer les services au profit de 2.000 nouvelles zones rurales au cours de l’année 2026, a précisé Mme Sghrouchni lors de la séance des questions orales

Ces zones ont été identifiées dans le cadre d’une approche participative associant les différents acteurs, notamment les autorités locales, les parlementaires et les élus locaux, a-t-elle relevé.

Elle a ajouté que des technologies satellitaires (VSAT) sont utilisées dans les zones difficilement desservables par les réseaux terrestres, notant que chaque client peut bénéficier d’un soutien financier de 2.500 dirhams par abonnement dans la limite de 4.000 bénéficiaires annuellement.

La 5G a été lancée dans plus de 50 villes au profit d’environ 7 millions d’abonnés, avec un engagement des opérateurs à réaliser des investissements dépassant 80 milliards de dirhams à l’horizon 2035, pour développer et d’étendre ce service afin de couvrir 45% de la population en 2026 et 85% d’ici 2030, a-t-elle fait remarquer.

Elle a également souligné que les efforts se poursuivent pour mettre en œuvre le plan national fibre optique, visant à équiper 5,6 millions de foyers à l’horizon 2030, à travers le renforcement du partage des infrastructures entre opérateurs et l’adoption d’un arrêté ministériel imposant l’équipement en fibre optique les nouveaux lotissements et infrastructures.

LR/MAP