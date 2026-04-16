L’Inspecteur Général des FAR s’entretient à Washington avec le Chef d’État-major des Armées des États-Unis

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Dans le cadre des travaux de la 14e réunion du Comité Consultatif de Défense maroco-américain, tenue du 14 au 16 avril à Washington DC, le Général de Corps d’Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des Forces armées Royales (FAR) et Commandant la Zone Sud, s’est entretenu avec le Général Dan Caine, Chef d’Etat-Major des Armées (CEMA) des États-Unis.

Les deux responsables militaires se sont félicités du bilan très satisfaisant de la coopération militaire bilatérale, tout en saluant la dynamique positive que connaît le partenariat stratégique entre les Forces Armées des deux pays dans ses multiples domaines, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

Lors de cette rencontre, les discussions ont porté sur les divers aspects de la coopération militaire, notamment la formation des cadres, l’échange d’expertises et d’expériences, l’organisation d’exercices conjoints d’envergure, tels que “African Lion”, ainsi que des questions liées aux capacités et équipements militaires, conclut la même source.

LR/MAP