La Russie salue le rôle de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, pour le règlement pacifique de la question palestinienne

La Fédération de Russie a salué, jeudi, le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods relevant de l’Organisation de la Coopération islamique (OCI), pour le règlement pacifique de la question palestinienne.

“Le Maroc joue traditionnellement un rôle important dans le soutien aux efforts visant à parvenir à un règlement pacifique de la question palestinienne”, a souligné le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d’une conférence de presse avec son homologue marocain Nasser Bourita à l’issue de leurs entretiens à Moscou.

“Nous soulignons le rôle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tant que Président du Comité Al-Qods relevant de l’OCI”, a-t-il affirmé.

S’agissant des développements au Moyen-Orient, le chef de la diplomatie russe a exprimé sa “satisfaction quant au début réussi” de la mise en œuvre de la première phase de l’accord sur le cessez-le-feu à Gaza et l’échange des otages et prisonniers.

A cet égard, il a mis l’accent sur l’importance de respecter strictement les engagements de cet accord, en tenant compte notamment des résultats du “Sommet de la paix”, tenu le 13 octobre à Charm el-Cheikh, en Egypte.

“La trêve et le cessez-le-feu à Gaza doivent être durables afin de permettre l’acheminement de l’aide humanitaire puis d’entreprendre les travaux de reconstruction”, a relevé M Lavrov.

Il a, en outre, jugé “important” de reprendre dès que possible le processus politique de règlement sur la base des résolutions des Nations Unies, qui prévoient la création d’un État palestinien indépendant, vivant côte-à-côte avec l’Etat d’Israël, dans la paix et la sécurité.

