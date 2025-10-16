Le président de la CUA félicite les équipes africaines qualifiées pour le Mondial 2026 dont le Maroc

Par Le Reporter.ma 16/10/2025 Actualités, Sport Laisser un commentaire

Le président de la CUA félicite les équipes africaines qualifiées pour le Mondial 2026 dont le Maroc

Le président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a félicité les neuf équipes africaines qualifiées pour le Mondial 2026, dont le Maroc.

“Je félicite chaleureusement nos neuf équipes africaines dont les performances exceptionnelles ont apporté fierté et joie à tout le continent”, a indiqué M. Youssouf dans un communiqué, notant que “leur succès démontre la force, les compétences et l’unité croissantes de l’Afrique sur la scène mondiale”.

“Ces équipes portent les espoirs de plus d’un milliard d’Africains”, a-t-il ajouté, leur souhaitant plein succès lors de cette compétition.

Le président de la CUA a par ailleurs indiqué que “le sport reste l’un des instruments les plus puissants d’unité et de solidarité”, relevant qu’”à travers le football, l’Afrique continue de raconter son histoire de résilience, de créativité et d’aspiration commune à l’excellence”.

A rappeler qu’outre le Maroc, les équipes de Tunisie, d’Égypte, d’Algérie, du Ghana, du Sénégal, d’Afrique du Sud, du Cap-Vert et de la Côte d’Ivoire ont assuré leur qualification pour le Mondial 2026.

LR/MAP

 

Tags

,
,

Voir aussi

Les enjeux liés à l'application du droit de suite des artistes africains débattus à Rabat

Les enjeux liés à l’application du droit de suite des artistes africains débattus à Rabat

Les enjeux liés à l’application du droit de suite ont été débattus par une pléiade …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2025 | Tous droits réservés lereporter.ma