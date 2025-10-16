Le président de la CUA félicite les équipes africaines qualifiées pour le Mondial 2026 dont le Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président de la Commission de l’Union africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, a félicité les neuf équipes africaines qualifiées pour le Mondial 2026, dont le Maroc.

“Je félicite chaleureusement nos neuf équipes africaines dont les performances exceptionnelles ont apporté fierté et joie à tout le continent”, a indiqué M. Youssouf dans un communiqué, notant que “leur succès démontre la force, les compétences et l’unité croissantes de l’Afrique sur la scène mondiale”.

“Ces équipes portent les espoirs de plus d’un milliard d’Africains”, a-t-il ajouté, leur souhaitant plein succès lors de cette compétition.

Le président de la CUA a par ailleurs indiqué que “le sport reste l’un des instruments les plus puissants d’unité et de solidarité”, relevant qu’”à travers le football, l’Afrique continue de raconter son histoire de résilience, de créativité et d’aspiration commune à l’excellence”.

A rappeler qu’outre le Maroc, les équipes de Tunisie, d’Égypte, d’Algérie, du Ghana, du Sénégal, d’Afrique du Sud, du Cap-Vert et de la Côte d’Ivoire ont assuré leur qualification pour le Mondial 2026.

LR/MAP