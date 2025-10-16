La Russie et le Maroc fermement déterminés à renforcer davantage les relations traditionnellement amicales, de confiance et de partenariat stratégique (M. Lavrov)

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réitéré, jeudi à Moscou, la ferme détermination de la Russie et du Maroc à poursuivre le travail conjoint en vue de renforcer davantage les relations traditionnellement amicales, de confiance et de partenariat stratégique entre les deux pays.

S’exprimant lors d’une conférence de presse avec son homologue marocain Nasser Bourita à l’issue de leurs entretiens, M. Lavrov a souligné avoir abordé les échanges commerciaux et économiques.

“Nous avons un intérêt mutuel à accroître le volume des échanges commerciaux et à rechercher des domaines d’investissements réciproques”, a-t-il dit, ajoutant que les deux parties “sont convenues que le potentiel de coopération pratique dans ces domaines est loin d’être épuisé”.

Évoquant la huitième session de la Commission mixte intergouvernementale russo-marocaine pour la coopération économique et scientifique et technique qui sera co-présidée vendredi par M. Bourita et le Vice-Premier ministre russe, Dmitri Patrouchev, le chef de la diplomatie russe s’est dit “attendre de bons résultats”.

“Nous avons constaté avec satisfaction le niveau élevé d’interaction dans toute une série d’autres domaines”, a dit M. Lavrov citant notamment le secteur de l’éducation avec la présence de 4.250 étudiants marocains.

“Nous avons des contacts stables et de confiance entre nos ministères des Affaires étrangères, notamment à l’ONU, mais aussi au niveau d’autres plateformes internationales, y compris les forums Russie-Afrique et Russie-Ligue des États arabes”, s’est-il réjoui, soulignant que le Mémorandum d’entente qui vient d’être signé et qui porte sur la création d’un Comité de Travail russo-marocain entre les départements des Affaires étrangères renforcera l’interaction et la coordination entre les deux parties dans l’intérêt de l’approfondissement du partenariat stratégique entre la Fédération de Russie et le Royaume du Maroc.

M. Lavrov qui a fait savoir que l’année prochaine marquera le dixième anniversaire de la Déclaration conjointe adoptée au plus haut niveau sur l’approfondissement du partenariat stratégique, relevant que cet anniversaire sera ponctué d’une série d’événements, notamment des échanges de visites entre les départements sectoriels et l’intensification des contacts entre parlementaires, outre l’organisation au Maroc des Journées de la culture russe.

LR/MAP