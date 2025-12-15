Inondations à Safi | Les autorités locales font état de 37 morts et 14 blessés

Partager Facebook

Le bilan des pluies orageuses exceptionnelles qui se sont abattues sur la province de Safi ce dimanche, provoquant des crues soudaines et violentes, est passé à 37 décès, indiquent les autorités locales.

S’agissant des personnes blessées, quatorze (14) personnes sont actuellement prises en charge au Centre hospitalier Mohammed V de Safi, dont deux admises au service de réanimation, souligne la même source.

Par ailleurs, les interventions des autorités publiques, des services de la Protection civile, des forces publiques et de l’ensemble des intervenants se poursuivent, à travers des opérations de ratissage sur le terrain, de recherche et de secours, ainsi que de soutien et d’assistance aux populations sinistrées.

Dans ce cadre, les autorités locales de la province de Safi soulignent la nécessité de renforcer la vigilance, d’adopter les plus hautes mesures de prudence et de respecter strictement les consignes de sécurité, face aux fortes perturbations climatiques que connaît le Royaume, afin de préserver les vies et les biens et de réduire les risques potentiels.

LR/MAP