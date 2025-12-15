Inondations à Safi | Le parquet ouvre une enquête après la mort de 37 personnes

Une enquête a été ouverte par le parquet suite aux pluies torrentielles survenues dans la province de Safi dimanche soir, ayant entraîné le décès de trente-sept (37) personnes selon un bilan provisoire, a annoncé le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Safi.

Le parquet a ouvert une enquête par le biais de la police judiciaire afin de déterminer les causes réelles de ce tragique incident et d’en élucider les circonstances, a indiqué, lundi, le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Safi dans un communiqué.

