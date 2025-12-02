Groupe BCP | Fusion-Absorption de ICF AL WASSIT Par UPLINE SECURITIES

Partager Facebook

Le Groupe BCP annonce la fusion-absorption de sa filiale de bourse en ligne, ICF AL WASSIT, par UPLINE SECURITIES, société de bourse du Groupe.

Cette opération stratégique s’inscrit dans une démarche de convergence et de renforcement de l’offre au service des investisseurs. Elle vise à accompagner efficacement les clients dans l’ensemble de leurs besoins en investissement boursier, en leur offrant une expérience intégrée, performante et enrichie.

Cette fusion a pour objectif de mettre à disposition une plateforme unifiée, combinant la puissance digitale de ICF AL WASSIT et l’expertise métier de UPLINE SECURITIES. L’ambition est de proposer une intermédiation innovante et multicanale, conforme aux meilleurs standards du marché.

La complémentarité entre les canaux physiques et digitaux permettra d’améliorer davantage la qualité de service et l’expérience client. Elle offrira un accès simplifié à l’ensemble des produits et services, des outils de suivi et de passage d’ordres plus performants, une robustesse opérationnelle renforcée et des capacités d’exécution accrues.

Portée par la solidité du Groupe BCP et sa vision stratégique, cette fusion marque une nouvelle étape dans la modernisation continue des services destinés aux investisseurs. Elle garantit fiabilité, continuité et excellence opérationnelle, dans une logique d’amélioration permanente de l’expérience client.

S’inscrivant dans une démarche de transparence et de continuité, cette opération assure le maintien de l’ensemble des services, ainsi que des engagements en matière de sécurité et de confidentialité.

La transition se déroulera de manière fluide, sans impact sur les opérations en cours, avec des équipes pleinement mobilisées pour accompagner les clients à chaque étape

LR/BCP