Le Maroc et le Niger signent un accord de coopération sur la formation diplomatique

Le Royaume du Maroc et la République du Niger ont procédé, mardi à Rabat, à la signature d’un accord de coopération sur la formation diplomatique, entre l’Institut Marocain de Formation, de Recherche et d’Etudes Diplomatiques (IMFRED), et l’Institut National des Etudes Diplomatiques et Stratégiques (INEDS) du Niger.

L’accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens de l’extérieur, Bakary Yaou Sangaré, en marge de la première Conférence sur les victimes du terrorisme en Afrique, qui se tient les 02 et 03 décembre à Rabat.

Cet accord, qui se veut un cadre offrant au Niger l’opportunité de bénéficier de l’expérience marocaine en matière de formation diplomatique, vise à soutenir l’INEDS du Niger qui ouvrira bientôt ses portes, a indiqué M. Sangaré lors d’un point de presse.

Abordant les relations bilatérales, le ministre s’est félicité d’une coopération très fructueuse, fondée sur le partenariat équitable et le respect mutuel.

Organisée par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, avec le soutien de l’UNOCT, la première Conférence sur les victimes africaines du terrorisme constitue une initiative inédite qui place les victimes africaines du terrorisme au cœur des débats stratégiques sur la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent.

LR/MAP