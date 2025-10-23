FIFA | La compétition féminine amicale « FIFA Unites 2025 » se déroulera au Maroc

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La compétition féminine amicale FIFA Unites 2025 se déroulera au Maroc à partir du 26 octobre, a annoncé la Fédération internationale de football association.

Les coups d’envoi des premiers matchs de la compétition seront donnés le dimanche 26 octobre, a indiqué la même source dans un communiqué, ajoutant que cette compétition verra l’équipe de réfugiées afghanes faire ses premiers pas sur la scène internationale, alors que les équipes Libyennes et les Tchadiennes devraient faire leur entrée au Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola à l’issue de ce rendez-vous, précise-t-on.

La FIFA remercie la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et se réjouit de cette collaboration en vue de la réussite du tournoi, note le communiqué, faisant observer que la FIFA souhaite également réaffirmer son engagement continu dans la mise en œuvre de sa Stratégie d’action en faveur du football féminin afghan, approuvée par le Conseil de la FIFA en mai 2025.

Cette stratégie inclut l’organisation de cette compétition ainsi qu’un soutien apporté aux joueuses afghanes tout au long du processus de sélection et de préparation à ce tournoi, relève le communiqué, faisant savoir que le nom officiel de l’équipe “Afghan Women United” a été choisi par les joueuses, suite à une consultation avec la FIFA.

De plus amples informations sur la compétition féminine amicale FIFA Unites 2025, y compris le calendrier détaillé des matchs, seront communiquées prochainement sur FIFA.com.

LR/MAP