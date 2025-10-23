Le Maroc préside une réunion du Groupe des Ambassadeurs francophones à Genève, avec comme invité d’honneur le SG de l’ONU

Le Royaume du Maroc a présidé, jeudi au Palais des Nations à Genève, une réunion plénière du Groupe des Ambassadeurs francophones avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, M. Antonio Guterres.

Dans son mot d’ouverture de cette réunion, l’Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies et des autres Organisations internationales à Genève, M. Omar Zniber, a souligné l’importance de cet échange ouvert du Groupe des Ambassadeurs francophones (GAF) avec le Secrétaire général de l’ONU, dans le contexte des défis colossaux qui se dressent devant le système multilatéral.

Il a rendu, à cet égard, un hommage appuyé à l’action du Secrétaire général, notamment dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, ainsi qu’à son engagement en faveur du multilinguisme.

Il a également rappelé la centralité qu’accorde la présidence marocaine du GAF à la réflexion autour de solutions concrètes aux problèmes que rencontre actuellement le multilatéralisme, sur la base du socle de valeurs partagées du Groupe, en particulier le pluralisme linguistique et culturel, la démocratie, les droits de l’Homme, et le développement durable.

Pour sa part, M. Guterres a réaffirmé son engagement pour la réalisation des objectifs de l’ONU dans les trois piliers que sont la paix et la sécurité, le développement, et les droits de l’Homme, tout en réaffirmant l’importance centrale du développement dans l’action de l’ONU.

Il a par la suite édifié les Ambassadeurs francophones sur les obstacles importants auxquels fait face l’ONU, notamment en matière de financement, dans le contexte de défis mondiaux grandissants.

Il a, dans ce cadre, présenté ses propositions pour assurer le relèvement de l’Organisation, dans le cadre de son initiative-phare ONU-80, notamment à travers des mesures d’efficience, d’efficacité, et de rationalisation des mandats.

M. Guterres a souligné, en particulier, son attachement à l’accomplissement des différents mandats de l’ONU ayant trait à l’Afrique et aux questions de développement.

Les Ambassadeurs francophones ont unanimement salué l’initiative de la tenue de cette réunion, tout en réitérant leur attachement au multilatéralisme et au rôle central de l’ONU.

Le GAF, dont le Maroc assume la présidence pour l’année 2025-2026, rassemble plus de 70 Etats membres de l’ONU, issus de tous les groupes régionaux et politiques. Il joue un rôle important de catalyseur de coopération entre les Etats francophones à Genève, où siègent plus de 42 organisations internationales.

