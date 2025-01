FAAPA | Les Africains appelés à prendre en main les instruments de leur souveraineté sanitaire

Partager Facebook

Les Africains sont appelés à prendre en main les instruments de leur souveraineté sanitaire d’autant que le Continent dispose de toutes les ressources humaines nécessaires, a affirmé, mercredi à Salé, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

“Dans un monde en pleine turbulence, c’est à nous, Africains, de prendre en main les instruments de notre souveraineté sanitaire. Et nous avons toutes les ressources humaines pour le faire : les médecins, les auxiliaires de santé, les biologistes et les chercheurs africains remplissent les hôpitaux, les universités et les laboratoires de recherche occidentaux”, a dit M. Bensaid à l’ouverture de la 8ème Assemblée Générale de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA), qui se tient sous le thème “Les agences de presse africaines, levier de promotion de la souveraineté sanitaire du continent”.

Ces ressources attendent que leurs pays d’origine puissent leur offrir les conditions pour exercer leur vocation, a-t-il ajouté, soulignant qu’il s’agit là de “l’ambition de l’Académie Africaine des Sciences de la Santé que la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé a lancé en novembre dernier à Dakhla”.

Le ministre a relevé que l’Académie constitue “une pierre de touche, fondation de notre ambition africaine : faire converger à Dakhla, fenêtre du Sahel sur l’Atlantique, les compétences humaines africaines d’aujourd’hui et de demain, pour bâtir cette souveraineté continentale multidimensionnelle à laquelle on aspire tous”.

Dans ce sens, il a soutenu qu’”il n’y a pas de souveraineté avec une santé déléguée aux autres”, affirmant que le modèle sanitaire intégré, tel que voulu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le Continent, ne peut exister et se consolider sans des formations, des échanges, des synergies entre les nations africaines.

M. Bensaid a souligné, à cet égard, que le rôle des agences de presse africaines est “décisif”, vu qu’elles sont les nerfs qui vont connecter ce collectif dynamique qu’est “notre continent, plein de potentialités”.

Dans ce contexte d’émergence africaine sur la scène mondiale, le rôle de la communication, des médias, du journalisme et de la presse est fondamental, a-t-il poursuivi, estimant qu’”il en va de notre propre subjectivité, de notre récit, de notre parole”.

“Longtemps monopolisé par les discours extérieurs à l’Afrique, nous sommes désormais aptes à écrire notre vision sur nous-même. Cette réappropriation de la parole est aussi importante que la réappropriation de l’espace océanique, ou de notre présence indépendante sur la scène globale”, a dit M. Bensaid.

Il a, par ailleurs, soutenu que, dans la voie tracée par la Haute Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc se veut, plus que jamais un acteur de la souveraineté africaine, et une fenêtre pour les partenaires africains, relevant que la richesse la plus précieuse du Continent est sa jeunesse, de plus en plus éduquée, de plus en plus connectée et désormais désireuse d’exprimer sa propre parole et qui ne se satisfait plus d’être seulement consommatrice des médias étrangers.

Evoquant le rôle des agences de presse africaines dans la consolidation de la souveraineté du continent, il a indiqué que la FAAPA s’est enrichie au cours des années de membres de plus en plus nombreux, ainsi que d’observateurs représentant les agences de presse des espaces partenaires (Méditerranée, Amérique Latine, Asie-Pacifique, Monde islamique), estimant que “ce succès indéniable confirme notre conviction que l’alliance des agences de presses africaines et atlantiques donnera plus de force et de poids à nos peuples et à nos nations sur la scène internationale”.

“Il y a de cela dix ans, la Fédération Atlantique des Agences de Presses Africaines était fondée à Casablanca. Le nom de la FAAPA a lui seul est un symbole et un étendard : celui d’une Afrique émancipée de ses entraves imaginaires, qui s’approprie ce qui lui revient de plein droit, à savoir son horizon océanique, sa présence en toute souveraineté dans la mondialisation maritime, à ses propres conditions, et selon ses valeurs, son histoire et ses aspirations”, a-t-il affirmé.

LR/MAP