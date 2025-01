Salé | Ouverture de la 8è AG de la FAAPA sous le thème de la souveraineté sanitaire en Afrique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux de la huitième Assemblée générale de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines (FAAPA) se sont ouverts, mercredi à Salé, sous le thème “Les agences de presse africaines, levier de promotion de la souveraineté sanitaire du continent”.

Cet événement de grande envergure rassemble les Directeurs Généraux de plusieurs agences de presse africaines, aux côtés d’experts des médias et de la santé, ainsi que d’éminentes personnalités de divers horizons, avec comme point d’orgue les 10 années de création de la FAAPA, espace de réflexion sur l’avenir des agences de presse africaines et sur le rôle qu’elles doivent jouer au 21ème siècle, dans leurs diversités et leurs spécificités respectives.

Ce conclave de deux jours permet de jeter la lumière sur les voies de promotion et de renforcement de la souveraineté sanitaire africaine afin de mieux faire face aux chocs futurs. Plus que jamais, le développement de la souveraineté sanitaire à l’échelle continentale représente un défi majeur qui interpelle toutes les forces vives du continent, dont les médias, et notamment les agences de presse nationales.

Ce constat interpelle toutes les parties concernées à œuvrer ensemble pour relayer des informations fiables, lutter contre les fake news et sensibiliser le public quant aux questions de santé publique, dans le cadre d’une approche de coopération et de développement commun.

Dans ce sillage, la première journée de cet événement est marquée par un panel de haut-niveau sous le thème “Le rôle des médias dans la gestion des crises sanitaires en Afrique”. L’objectif est de passer au peigne fin les interactions entre le domaine médical et les médias, avec un focus sur la communication scientifique en temps de crise, le soutien des agences de presse à la sensibilisation du public ainsi que la formation des journalistes spécialisés en santé.

A cette occasion, une vidéo sur les 10 années de la FAAPA a été projetée, retraçant les événements phares et les réalisations de cette fédération africaine tout au long de sa première décennie.

La séance d’ouverture de ce conclave a été marquée par la participation notamment du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Mehdi Bensaid, du ministre de la Communication, Porte-parole du gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, M. Amadou Coulibaly, ainsi que du Président de la FAAPA et Directeur Général de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), M. Fouad Arif.

La Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaines est une plateforme professionnelle regroupant une trentaine d’agences de presse et de membres observateurs avec l’ambition de promouvoir la coopération et l’échange d’expériences entre les agences de presse africaines dans tous les domaines d’intérêt commun, dont l’information, la formation, le digital et les produits multimédias.

LR/MAP