Émirats arabes unis | Interception de 137 missiles et 209 drones lancés par l’Iran

Le ministre de la défense de l’Etat des Emirats arabes unis a annoncé dimanche que les forces de l’armée de l’air et de la défense aérienne du pays ont intercepté avec succès 137 missiles balistiques et 209 drones lancés par l’Iran.

Dans un communiqué publié par l’Agence d’information émiratie (WAM), le ministère de la Défense a indiqué que 132 des 137 missiles avaient été détruits, tandis que cinq sont tombés en mer.

Sur les 209 drones détectés, 195 ont été interceptés et 14 ont atterri sur le territoire et dans les eaux du pays, ce qui témoigne de l’efficacité de la défense aérienne émiratie et de sa capacité à neutraliser tout danger, a affirmé le ministère émirati.

Des débris sont tombés dans des zones dispersées, entraînant des dégâts matériels mineurs sur des installations civiles, a précisé le ministère, ajoutant que les autorités du pays avaient pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la population et sécuriser les sites touchés.

Le ministère émirati a condamné avec la plus grande fermeté ces attaques, exprimant le rejet catégorique de l’Etat des Émirats arabes unis de tels actes, qui constituent “une escalade dangereuse et un acte lâche qui menacent la sécurité des civils et la stabilité de la région”.

LR/MAP