Coupe Arabe 2025 | Le Maroc sacré champion aux dépens de la Jordanie (3-2)

La sélection marocaine de football a remporté la Coupe arabe (Qatar-2025), en s’imposant face à la Jordanie (3-2, a.p), jeudi au Stade Lusail.

Les Lions de l’Atlas ont ouvert le score dès la 4è minute du jeu par le biais de Oussama Tannane, auteur d’un missile du milieu de terrain qui a filé en pleine lucarne. A la 48è minute, Ali Olwan a égalisé pour la Jordanie et doublé la mise à la 68è minute en transformant un pénalty.

Les Lions de l’Atlas ont remis les pendules à l’heure par Abderrazak Hamdallah 3 minutes avant la fin du temps réglementaire de la 2è mi-temps, avant que l’ancien Mesfioui n’inscrive le but du sacre du Maroc au cours de la première prolongation (100è).

Il s’agit du 2è titre des Lions de l’Atlas, après leur sacre en 2012.

LR/MAP