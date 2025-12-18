La formation et le développement des infrastructures au cœur des politiques de promotion du sport

La formation et le développement des infrastructures se trouvent au cœur des politiques publiques de soutien à la promotion du sport, a affirmé, jeudi à Rabat, le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

Dans une allocution prononcée à l’ouverture du Forum international du sport, organisé par la Chambre des représentants sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Talbi Alami a relevé que “la formation et le développement des infrastructures sportives en termes de qualité, de disponibilité et d’accessibilité pour les citoyens, notamment les jeunes, constituent les piliers des politiques publiques mises en œuvre et en cours de mise en œuvre pour le développement du sport”.

Et d’ajouter que le Message Royal adressé par le Souverain aux participants aux Assises Nationales du Sport en 2008, a été le principal moteur des progrès et des avancées accomplies dans le développement du sport au Royaume.

Le Message Royal a constitué un véritable plan national fondé sur une vision d’avenir multidimensionnelle, incluant l’adoption d’un cadre législatif adapté au développement du sport, à la formation, à l’encadrement, au financement, à la création d’infrastructures sportives, à la gouvernance et au professionnalisme, a-t-il souligné.

Conformément aux Hautes Directives Royales, a poursuivi M. Talbi Alami, la Stratégie nationale du sport (2008-2020) a été adoptée et articulée autour de dix objectifs majeurs, consacrant le sport en droit fondamental et outil d’inclusion et de cohésion sociale, tout en renforçant la gouvernance du secteur et en veillant au développement des infrastructures et des pratiques sportives nationales.

Selon M. Talbi Alami, les succès que le sport national a réalisés ces dernières années, notamment en athlétisme, et plus récemment en football et dans d’autres disciplines comme le golf et les sports équestres, n’ont pas été le fruit du hasard, mais sont, bel et bien, le résultat d’une vision bien définie et de multiples efforts de formation, d’institutionnalisation, d’organisation, ou encore d’incitations et de politiques proactives.

A l’instar de tous les aspects du progrès et du développement du Royaume sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la renaissance du sport national, à la fois globale et inclusive, se caractérise par l’innovation et constitue un modèle unique illustrant la capacité du contexte national à s’aligner aux pratiques internationales en matière de normes et de conformité aux modèles économiques en vigueur, a-t-il fait observer.

Dans le même esprit, M. Talbi Alami a souligné que le Maroc veille à transformer les coûts liés à l’organisation d’événements sportifs continentaux et internationaux en opportunités de développement pour ses villes et d’amélioration des services publics, tout en faisant de la modernisation et du renouvellement des équipements stratégiques de véritables leviers d’attractivité et de rayonnement du Royaume.

Les travaux du Forum international sur le sport ont été ouverts, jeudi à Rabat, sous le thème “Vers une stratégie nationale pour la promotion du sport”.

Ce Forum, qui s’inscrit dans le cadre des travaux du groupe thématique chargé de l’évaluation de la stratégie nationale du sport 2008-2020, constitue un espace de dialogue et une plateforme de réflexion collective sur les leviers essentiels pour le développement des politiques sportives nationales à même de les consacrer comme un pilier du développement humain et de l’inclusion socio-économique.

LR/MAP