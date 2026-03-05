Construction | Les patrons prévoient une amélioration de l’activité au T1 2026 (HCP)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les anticipations avancées par les chefs d’entreprise du secteur de la Construction, pour le premier trimestre 2026, font ressortir, globalement, une augmentation de l’activité, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution résulterait, d’une part, de la hausse d’activité attendue dans les branches de la «Construction de bâtiments» et du «Génie civil» et, d’autre part, de la baisse d’activité prévue dans les branches des «Travaux de construction spécialisés», explique le HCP dans sa récente note sur les enquêtes trimestrielles de conjoncture dans les industries manufacturières, extractives, énergétiques et environnementales, ainsi que dans le secteur de la construction.

Cette évolution dans le secteur de la construction serait accompagnée par une hausse prévue des effectifs employés, fait savoir la même source.

Le HCP indique aussi que l’activité du secteur de la Construction aurait enregistré une augmentation au quatrième trimestre 2025. Cette évolution serait attribuable, d’une part, à la hausse de l’activité dans les branches du «Génie civil» et des «Travaux de construction spécialisés», et, d’autre part, à la stagnation de l’activité dans la branche de la «Construction de bâtiments».

Les carnets de commandes dans la construction se seraient situés à un niveau normal et l’emploi aurait connu une stagnation. Dans ces conditions, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans le secteur de la Construction se serait établi à 69%.

Au T4-2025, 9% des entreprises du secteur de la Construction auraient rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières. Par ailleurs, la situation de trésorerie aurait été jugée «difficile» par 31% des chefs d’entreprise.

Par ailleurs, le HCP précise que 39% des entreprises auraient réalisé des dépenses d’investissement en 2025 destinées, principalement, au remplacement d’une partie du matériel.

LR/MAP