L’armée américaine a tué le chef d’une unité iranienne qui aurait tenté d’assassiner Trump

Le Secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, a annoncé mercredi que l’armée américaine a tué le chef d’une unité iranienne qui a tenté d’assassiner le président Donald Trump.

“Le chef de l’unité qui a tenté d’assassiner le président Trump a été traqué et tué” mardi, a déclaré le chef du Pentagone lors d’une conférence de presse à Washington, sans donner davantage de détails sur les faits auxquels il fait référence.

“L’Iran a essayé d’assassiner le président Trump, et le président Trump a eu le dernier mot”, a-t-il dit, ajoutant que les États-Unis savaient “depuis longtemps que l’Iran avait l’intention de tenter d’assassiner le président Trump et d’autres responsables américains”.

Interrogé sur les informations de presse selon lesquelles ce risque d’assassinat avait été un des facteurs de la décision du président Trump de lancer une offensive contre l’Iran, le Secrétaire à la Guerre a précisé que le locataire de la Maison Blanche n’en avait jamais fait un enjeu des opérations militaires américaines contre Téhéran.

“Mais je me suis assuré, et d’autres se sont assurés, que ceux qui en étaient responsables figuraient bien sur la liste des cibles”, a déclaré Pete Hegseth.

Des responsables américains ont déjà accusé dans le passé l’Iran de chercher à assassiner Donald Trump pour venger la mort du général des “gardiens de la révolution”, Qassem Soleimani, tué le 3 janvier 2020 en Irak dans une frappe de drone ordonnée par Donald Trump au cours de son premier mandat.

Fin 2024, un homme présenté comme un “agent de l’Iran”, Farhad Shakeri, un Afghan résidant en Iran, avait été inculpé par les autorités judiciaires américaines, accusé d’avoir reçu l’ordre de Téhéran d’organiser des projets d’assassinat aux États-Unis visant notamment Donald Trump.

