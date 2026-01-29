Conseil d’Association Maroc-UE | L’UE salue le rôle de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Union Européenne (UE) a exprimé clairement, jeudi à Bruxelles, le “soutien au travail du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur d’une paix et d’une stabilité durables au Proche Orient”, soulignant ainsi le rôle reconnu de Sa Majesté le Roi en tant que Défenseur de la paix et acteur de confiance dans la recherche d’une solution juste et durable au conflit israélo-palestinien, fondée sur la solution à deux États.

Le Communiqué conjoint rendu public à l’issue de la 15e session du Conseil d’Association Maroc-UE a, en outre, salué “le rôle constructif et visionnaire joué par le Maroc dans le cadre des initiatives de coopération régionale”, les échanges des deux parties ayant porté sur les développements majeurs dans le voisinage commun, avec un accent particulier sur l’Initiative pour les Etats Africains Atlantiques.

Lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en 2022, cette Initiative géostratégique majeure rassemble les 23 pays africains riverains de l’Atlantique, et vise à structurer la zone africaine atlantique en un espace de dialogue et de coopération, pour favoriser la stabilité et le co-développement ainsi qu’une meilleure intégration des économies de la région.

Le dialogue politique Maroc-UE, qui a eu lieu au cours de cette session du Conseil d’Association, a illustré la pertinence de la vision stratégique de Sa Majesté le Roi et la place du Maroc comme pourvoyeur de paix, de stabilité et de développement co-construit dans ses espaces régionaux.

Outre les co-présidents, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la Haute Représentant de l’UE, Kaja Kallas, la 15e session du Conseil d’Association a connu la participation de la Commissaire pour la Méditerranée, Dubravka Šuica, et de plusieurs ministres des Affaires étrangères européens, notamment de l’Espagne, des Pays-Bas, de la Slovaquie, de l’Estonie, de la République Tchèque et de Malte, ainsi que des hauts représentants de l’ensemble des Etats membres de l’UE.

LR/MAP