Sahara | L’UE adopte une position commune en faveur du plan d’autonomie marocain

La 15e session du Conseil d’Association entre le Royaume du Maroc et l’Union Européenne (UE), qui s’est achevée jeudi à Bruxelles, a été marquée par l’adoption d’une nouvelle position européenne sur le Sahara marocain, considérant qu’”une autonomie véritable pourrait représenter une solution des plus réalisables” pour le règlement définitif du différend régional.

Cette position des 27 Etats membres de l’UE a été consignée dans un Communiqué conjoint signé par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la Haute représentante de l’Union Européenne pour la politique étrangère et la politique de sécurité, Kaja Kallas, à l’issue de cette 15e session du Conseil d’Association UE-Maroc.

Dans ce Communiqué conjoint, l’Europe des 27 reprend à son compte la demande faite à toutes les parties par le Conseil de sécurité des Nations Unies, “de participer aux discussions sans conditions préalables et sur la base du plan d’autonomie proposé par le Maroc afin de parvenir à une solution politique définitive”.

Dans ce cadre, l’UE s’est “félicitée” de la volonté du Maroc “d’expliciter comment une autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine se déclinerait”, précise le Communiqué conjoint.

Par ailleurs, l’UE a “salué l’adoption de la Résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies qui appuie pleinement les efforts que font le Secrétaire général et son Envoyé personnel pour faciliter et conduire les négociations en se fondant sur le plan d’autonomie proposé par le Maroc”.

Alors que de nombreux pays de l’Union Européenne avaient déjà apporté un franc soutien à la marocanité du Sahara et au plan d’autonomie proposé par le Maroc, cette nouvelle position de l’UE marque une avancée fondamentale.

Elle s’inscrit dans la dynamique internationale impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur de la marocanité du Sahara et en appui à l’Initiative d’autonomie, couronnée par l’adoption, par le Conseil de Sécurité de l’ONU, de la résolution 2797, le 31 octobre 2025.

La nouvelle position européenne traduit ainsi le consensus des 27 États membres de l’UE en faveur du règlement définitif de ce différend régional, sur la base de l’autonomie sous souveraineté marocaine. Cet aboutissement devrait, sans nul doute, donner une impulsion nouvelle aux futures relations et échéances bilatérales, notamment en perspective du prochain partenariat stratégique entre les deux parties.

