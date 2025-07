CAN féminine Maroc 2024 | Le parcours des Lionnes de l’Atlas vers la finale

La sélection marocaine féminine de football a signé des résultats impressionnants lors de la phase finale de la CAN féminine (Maroc-2024), couronnés par leur qualification en finale de la compétition face au Nigeria.

— Un début de tournoi difficile face à la Zambie

Le Maroc a entamé sa participation à la 13è édition de la CAN féminine par un match nul face à une accrocheuse équipe zambienne. Le match s’est soldé sur un nul, 2 buts partout, signés Ibtissam Jraidi (12è, s.p) et Ghizlane Chebbak (87è).

— Maroc/RD Congo, une victoire éclatante (4-2), la tête du groupe à la clé

Face à la RD Congo, les Marocaines ont retrouvé leur éclat et leur jeu et réussi à l’emporter largement par 4 buts à 2. La capitaine Ghizlane Chebbak a inscrit un triplé (25è, 43è, 75è) alors que Yasmine Amrabet a ouvert son compteur de but du point de pénalty (83è).

— Les Marocaines signent une courte mais précieuse victoire face au Sénégal

Le Maroc a fini la phase de groupes par une courte victoire 1 à 0 face au Sénégal, un succès qui a permis aux Lionnes de l’Atlas de s’emparer de la tête du classement de leur groupe A avec 7 points et de se hisser en quart de finale. La spécialiste Yasmine Amrabet a une nouvelle fois marqué sur pénalty (45è+3).

— Une qualification méritée aux dépens du Mali

Face à l’équipe du Mali, les Marocaines ont fait montre d’une grande discipline tactique et de maitrise du jeu. Elles se sont imposées par 3 buts à 1, oeuvres d’Ibtissam Jraidi (7è, 79è s.p.) et Kenza Chapelle (89è).

— Une deuxième finale d’affilée

La sélection marocaine a souffert avant de mettre à genoux le Ghana aux tirs au but (4 à 2) en demi-finales, le match s’étant soldé par un score de parité, 1 but partout au terme des prolongations. Menées au score à la mi-temps, les Marocaines ont égalisé par le biais de Sakina Ouzraoui (55è).

LR/MAP