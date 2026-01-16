CAN féminine 2026 | Le Maroc dans le Gr.A aux côtés de l’Algérie, du Sénégal et du Kenya

Par Le Reporter.ma 16/01/2026 Actualités, Sport Laisser un commentaire

CAN féminine 2026 | Le Maroc dans le groupe A aux côtés de l’Algérie, du Sénégal et du Kenya

Le Maroc a été placé dans le groupe A de la Coupe d’Afrique des nations féminine, prévue du 17 mars au 3 avril prochains au Maroc, aux côtés de l’Algérie, du Sénégal et du Kenya, à l’issue du tirage au sort, effectué jeudi au Complexe Mohammed VI de football à Salé.

Les 16 équipes, contre 12 auparavant, qui prennent part à cette compétition continentale sont réparties en quatre groupes de quatre équipes.

À l’issue de la phase de groupes, les deux premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour la phase à élimination directe.

Les demi-finalistes du tournoi se qualifieront directement à la Coupe du monde féminine de la FIFA Brésil-2027, tandis que les perdants des demi-finales s’affronteront pour obtenir la qualification par le biais de barrages intercontinentaux.
Ci-après la composition des groupes :

Groupe A : Maroc, Algérie, Sénégal, Kenya

Groupe B : Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Tanzanie

Groupe C : Nigeria, Zambie, Egypte, Malawi

Groupe D : Ghana, Cameroun, Mali, Cape Vert

LR/MAP

Tags

,

Voir aussi

CAN 2025 au Maroc, un modèle d'organisation pour les événements sportifs mondiaux (Timbuktu Institute)

CAN 2025 au Maroc, un modèle d’organisation pour les événements sportifs mondiaux (Timbuktu Institute)

L’organisation par le Maroc de la Coupe d’Afrique des Nations constitue un message fort adressé …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma