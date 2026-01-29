Bruxelles | M. Bourita confiant quant aux perspectives positives du partenariat Maroc-UE

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est dit, jeudi à Bruxelles, confiant quant aux perspectives positives et prometteuses du partenariat liant le Maroc et l’Union européenne.

“Je suis convaincu que cette réunion sera fructueuse et porteuse de perspectives positives pour les deux parties”, a affirmé M. Bourita dans une déclaration à la presse, peu avant le début de la 15e session du Conseil d’association Maroc-UE.

Cette réunion revêt une importance particulière tant sur le plan symbolique que politique et économique, a souligné le ministre, relevant qu’elle intervient à l’approche du 30e anniversaire de la signature de l’Accord d’association Maroc-UE, marquant trois décennies d’un partenariat institutionnel solide et diversifié, dans lequel le Maroc a toujours été à l’avant-garde des relations de l’UE avec son voisinage méditerranéen.

M. Bourita a également mis en avant la dimension politique de cette session, qui se tient dans un contexte international marqué par l’incertitude et la conflictualité. Sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc se positionne comme un partenaire stable, offrant visibilité à ses partenaires, et se distinguant par une lecture lucide et précise des enjeux régionaux et internationaux, a-t-il souligné.

Le ministre a rappelé que le Royaume a toujours été un partenaire à la fois exigeant dans l’expression de ses attentes et loyal dans le respect de ses engagements, une approche constante qui continuera de guider ses relations avec l’Union européenne.

Sur le plan économique, M. Bourita a relevé que le Maroc demeure le premier partenaire commercial de l’Union européenne au sud de la Méditerranée et en Afrique, estimant que ce partenariat peut constituer une source d’inspiration pour l’avenir des relations entre l’UE et son voisinage sud.

La tenue de ce Conseil d’association s’appuie ainsi sur un socle déjà solide, tout en portant une ambition renouvelée pour l’avenir de la relation Maroc-UE, a-t-il assuré, notant que la large participation des Etats membres de l’UE, y compris au niveau ministériel, témoigne de la place du Maroc au sein du partenariat euro-méditerranéen et de sa capacité à contribuer efficacement à la gestion des défis régionaux et globaux.

