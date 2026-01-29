Maroc Rwanda | Le Conseil de gouvernement s’informe d’un accord sur les services aériens

Partager Facebook

Le Conseil de gouvernement s’est informé, jeudi à Rabat, d’un accord sur les services aériens, signé à Montréal le 25 septembre 2025, entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République du Rwanda.

Le Conseil a pris également connaissance du projet de loi N° 67.25 portant approbation dudit accord, présenté par le ministre du Transport et de la Logistique, au nom du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

LR/MAP