Maroc Rwanda | Le Conseil de gouvernement s’informe d’un accord sur les services aériens

Par Le Reporter.ma 29/01/2026 Actualités, Politique Laisser un commentaire

Le Conseil de gouvernement s’est informé, jeudi à Rabat, d’un accord sur les services aériens, signé à Montréal le 25 septembre 2025, entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République du Rwanda.

Le Conseil a pris également connaissance du projet de loi N° 67.25 portant approbation dudit accord, présenté par le ministre du Transport et de la Logistique, au nom du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

LR/MAP

 

