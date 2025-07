Baraka s’entretient avec le président du Congrès de la République du Pérou

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec le président du Congrès de la République du Pérou, Eduardo Salhuana Cavides, en visite officielle au Royaume du Maroc du 29 juin au 6 juillet 2025.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et vise à examiner les perspectives de coopération dans les domaines relevant des compétences du Ministère de l’Équipement et de l’Eau.

À cette occasion, les deux parties ont échangé autour des expériences respectives, tout en identifiant des pistes de partenariat technique et institutionnel, en vue de consolider le dialogue bilatéral autour de projets structurants et d’intérêt commun.

S’exprimant à l’issue de cette entrevue, M. Salhuana Cavides a indiqué que sa visite à la tête d’une importante délégation vise à s’imprégner des expériences réussies du Maroc dans plusieurs secteurs, mettant en avant le progrès économique que connaît le Royaume.

A cet égard, il a salué les réalisations accomplies par le Maroc notamment en matière de renforcement des infrastructures portuaires et routières et d’efficience du système d’approvisionnement en eau, estimant qu’à la faveur des différentes initiatives entreprises, le Royaume ne cesse de consolider son développement économique et sa prospérité.

Pour sa part, M. Baraka a fait savoir que cette rencontre a été l’occasion de mettre en avant les stratégies mises en œuvre au Maroc dans le domaine de l’eau, notamment le dessalement de l’eau, réaffirmant la disposition du Royaume à partager son expérience réussie en la matière.

Le ministre a également évoqué les projets portuaires d’envergure tels que Tanger Med, Dakhla Atlantique et Nador West Med et la politique routière visant à réduire les disparités spatiales, notamment la stratégie nationale en matière d’autoroutes.

Par ailleurs, M. Baraka a relevé que le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accorde une importance capitale au renforcement des relations bilatérales avec les pays amis comme le Pérou.

Ont pris part à cette entrevue plusieurs membres de la délégation parlementaire péruvienne, notamment la Première Vice-Présidente du Congrès, Carmen Patricia Juarez Gallegos, la présidente de la Commission des Affaires étrangères, Auristela Ana Obando Morgan, la représentante du Groupe géopolitique d’Amérique latine et des Caraïbes auprès du Comité exécutif de l’Union interparlementaire, Maria Del Carmen Alva Prieto, ainsi que les membres du Congrès M. José Cueto Aservi, Mme Rosangella Andrea Barbaran Reyes, et Mme Karol Ivett Paredes Fonseca.

LR/MAP