Attaques iraniennes | Huit drones abattus par la Garde nationale koweïtienne (KNG)

Huit drones hostiles ont été abattus dans les zones sécurisées par la “Force d’intervention”, a annoncé mercredi le porte-parole officiel de la Garde nationale koweïtienne, Jadaan Fadel Jadaan.

Dans un communiqué, le responsable a précisé que cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la sécurité, protéger les sites vitaux et faire face à toute menace potentielle.

Il a également appelé les citoyens à respecter strictement les consignes de sécurité émises par les autorités compétentes.

Le porte-parole a par ailleurs affirmé que les forces de la Garde nationale, en coordination avec l’armée, la police et la Force générale des pompiers, demeurent pleinement mobilisées et prêtes à faire face à toute menace et à contrer toute tentative visant à déstabiliser la sécurité du pays.

Le Koweït, à l’instar de plusieurs pays arabes, fait face à des attaques iraniennes sur fond de tensions régionales croissantes. Ces attaques ont été condamnées par plusieurs États et organisations internationales, qui ont appelé à leur cessation.

