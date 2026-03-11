Commerce | 22% des grossistes prévoient une amélioration des ventes au T1 2026 (HCP)

Partager Facebook

Les anticipations des grossistes, pour le 1er trimestre 2026, affichent une hausse du volume global des ventes selon 22% d’entre eux, et une stabilité pour 68%, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution serait principalement attribuable à la hausse prévue des ventes dans le «Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac», le «Commerce de gros de biens domestiques » et le «Commerce de gros de produits agricoles bruts et d’animaux vivants», ainsi qu’à la baisse des ventes attendues dans le «Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication» et les «Autres commerces de gros spécialisés», explique le HCP dans sa note relative aux enquêtes trimestrielles de conjoncture dans les secteurs des services marchands non financiers (SMNF) et du commerce de gros.

Les commandes prévues pour le 1er trimestre 2026 seraient d’un niveau normal selon 79% des chefs d’entreprise. L’emploi connaîtrait une augmentation des effectifs selon 21% des grossistes et une stabilité pour 77%.

Au 4ème trimestre 2025, les ventes du secteur du commerce de gros sur le marché local auraient connu une augmentation selon 26% des grossistes, et une stabilité d’après 62%, révèle le HCP.

Cette évolution serait due principalement à la hausse des ventes dans le «Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication», le «Commerce de gros d’autres équipements industriels» et les «Autres commerces de gros spécialisés», et à la baisse des ventes dans le «Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac», fait savoir la même source.

L’emploi aurait connu une stabilité selon 86% des chefs d’entreprise. Les stocks de marchandises se seraient situés à un niveau normal pour 88% des grossistes.

Par ailleurs, les prix de vente auraient affiché une baisse d’après 32% des chefs d’entreprise et une stabilité selon 66%.

LR/MAP