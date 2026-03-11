Bahreïn | 106 missiles et 176 drones détruits depuis le début des attaques iraniennes

Par Le Reporter.ma 11/03/2026 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Bahreïn | 106 missiles et 176 drones détruits depuis le début des attaques iraniennes

Le Commandement Général des Forces de Défense de Bahreïn a annoncé mercredi, que les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 106 missiles et 176 drones depuis le début des attaques iraniennes.

Dans un communiqué, le Commandement général affirme que l’utilisation de missiles balistiques et de drones pour cibler des installations civiles et des biens privés constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies, ajoutant que ces attaques odieuses et indiscriminées représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales.

Le Royaume de Bahreïn, ainsi que plusieurs pays arabes, est la cible d’attaques menées par des missiles et des drones iraniens, sur fond de tensions accrues dans la région. Ces attaques ont été fermement condamnées par de nombreux pays et organisations, qui ont appelé à leur cessation.

LR/MAP

 

Tags

,

Voir aussi

SM le Roi a toujours considéré que la sécurité et la stabilité des pays du Golfe Arabe sont indissociables de la sécurité du Maroc (Bourita)

SM le Roi a toujours considéré que la sécurité et la stabilité des pays du Golfe Arabe sont indissociables de la sécurité du Maroc (Bourita)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma