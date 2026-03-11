Bahreïn | 106 missiles et 176 drones détruits depuis le début des attaques iraniennes

Partager Facebook

Le Commandement Général des Forces de Défense de Bahreïn a annoncé mercredi, que les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 106 missiles et 176 drones depuis le début des attaques iraniennes.

Dans un communiqué, le Commandement général affirme que l’utilisation de missiles balistiques et de drones pour cibler des installations civiles et des biens privés constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et de la Charte des Nations Unies, ajoutant que ces attaques odieuses et indiscriminées représentent une menace directe pour la paix et la sécurité régionales.

Le Royaume de Bahreïn, ainsi que plusieurs pays arabes, est la cible d’attaques menées par des missiles et des drones iraniens, sur fond de tensions accrues dans la région. Ces attaques ont été fermement condamnées par de nombreux pays et organisations, qui ont appelé à leur cessation.

LR/MAP