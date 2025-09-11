Attaque israélienne | Un sommet arabo-islamique extraordinaire, le 14 septembre à Doha (QNA)

11/09/2025

Attaque israélienne | Un sommet arabo-islamique extraordinaire, les 14 et 15 septembre à Doha

Un Sommet arabo-islamique extraordinaire consacré à l’examen de l’attaque israélienne contre l’État du Qatar se tiendra les 14 et 15 septembre à Doha, rapporte jeudi l’agence de presse qatarie (QNA).

L’État du Qatar abritera, dimanche prochain, la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères en prélude du Sommet arabo-islamique extraordinaire, précise la même source.

L’agression israélienne, ayant visé mardi Doha, a suscité de vives condamnations arabes et internationales, dans la mesure où elle constitue une atteinte à la souveraineté de l’État du Qatar, une violation des lois et conventions internationales en vigueur et un facteur d’escalade et d’instabilité dans la région.

