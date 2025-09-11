Akhannouch | Le gouvernement poursuivra la mise en œuvre des chantiers sociaux, tels que voulus par SM le Roi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le gouvernement poursuivra, durant la dernière année de son mandat, la mise en œuvre des grands chantiers sociaux, tels que voulus par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant lors d’une émission spéciale diffusée mercredi soir par Al Oula et 2M, M. Akhannouch a souligné que l’Exécutif s’emploie avec sérieux à poursuivre la mise en œuvre des multiples programmes et chantiers royaux, dans les domaines notamment de la santé, de l’éducation et de la protection sociale, outre le renforcement de l’investissement dans des secteurs vitaux, tels que l’eau et l’agriculture, afin d’assurer une croissance économique à même d’accompagner les exigences de la conjoncture actuelle et de répondre aux attentes des jeunes.

Il a souligné, dans ce sens, que les priorités du projet de la Loi de finances 2026 sont axées sur les chantiers sociaux, dont l’assurance maladie obligatoire et l’aide au logement, ainsi que sur l’investissement dans les infrastructures routières, relevant que le chantier de la justice spatiale, mis en avant par Sa Majesté le Roi dans le Discours du Trône, sera également au cœur des priorités du gouvernement durant la prochaine étape.

Concernant la réforme des régimes de retraite, le Chef du gouvernement a fait observer que la problématique complexe qui devait se poser dans le cadre de ce dossier en 2028 a été repoussée à 2031, grâce à l’augmentation des salaires, soulignant la nécessité de parvenir à des solutions novatrices dans le cadre d’un dialogue sérieux et d’un consensus avec les syndicats.

S’agissant des prochaines échéances électorales, M. Akhannouch a indiqué que le fait de charger le ministre de l’Intérieur de leur préparation est “positif”, notant que les partis politiques, dont le Rassemblement national des indépendants, ont commencé à soumettre leurs mémorandums à ce sujet au ministre de l’Intérieur.

En réponse à une question sur la situation de la majorité gouvernementale dans le contexte des prochaines élections, M. Akhannouch a noté que le gouvernement est cohérent et œuvre avec sérieux, dans le cadre d’un agenda clair.

Après avoir souligné que les partis de la majorité s’emploient à communiquer avec leurs militants et avec les citoyens, il a estimé que l’existence de divergences d’idées entre ces formations politiques est tout à fait “normale”.

Et M. Akhannouch de réaffirmer: “Nous n’acceptons pas de perdre du temps et nous continuerons à travailler jusqu’à la dernière minute de notre mandat”.

LR/MAP