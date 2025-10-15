Women in Business | La BERD s’engage à promouvoir l’entrepreneuriat féminin au Maroc

Partager Facebook

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) s’engage à promouvoir l’entrepreneuriat féminin, a affirmé, mercredi à Casablanca, Haitham Issa, le directeur de la Banque au Maroc.

“Nous sommes déterminés à rendre l’entrepreneuriat féminin visible, viable et vibrant, avec le soutien de nos partenaires”, a indiqué M.Issa lors d’une conférence organisée par la BERD sous le thème “Women in Business : Briser les barrières pour les femmes entrepreneures – un impact de 1 milliard d’euros”.

“Aujourd’hui, nous célébrons l’un des programmes phares de la BERD, Women in Business, qui a déjà mobilisé plus d’un milliard d’euros au profit des femmes entrepreneures dans 23 pays, dont le Maroc”, a-t-il précisé, rappellant que le programme, lancé en 2018 au Maroc, est entré dans sa seconde phase en 2024, axée sur l’innovation digitale et sur le soutien aux régions touchées par le séisme de 2023.

Selon lui, rien que sur cette phase, près de 4.000 prêts ont été accordés, dont près de la moitié à des primo bénéficiaires”, a-t-il souligné, notant que la BERD a accompagné 60 PME au cours des deux dernières années à travers des services de conseil visant à renforcer leurs modèles économiques, améliorer leurs opérations et assurer une croissance durable.

Et de poursuivre que la Banque œuvre également au développement de l’écosystème entrepreneurial à travers des formations, bootcamps et programmes de mentorat, en collaboration avec des associations et des partenaires clés.

“L’accès au financement doit aller de pair avec l’accès au savoir, aux compétences et aux réseaux”, a-t-il insisté, invitant les autres banques et institutions de microfinance à rejoindre l’initiative.

Pour sa part, Gérald Audaz, chargé des questions économiques et des infrastructures à la Délégation de l’Union européenne au Maroc, a fait valoir que l’Union Européenne (UE) et la BERD agissent de concert pour lever, de manière concrète, les obstacles au financement des femmes entrepreneures à travers le programme Women in Business, un instrument pensé pour accélérer la croissance et l’innovation au Maroc.

Il a relevé que, dans la région Afrique du Nord–Moyen-Orient, seules 5% des entreprises sont dirigées par des femmes, tandis que la participation féminine au marché du travail formel demeure inférieure à 20% au Maroc.

“Ces chiffres ne sont pas une fatalité, ils traduisent des barrières qu’il faut traiter par des solutions opérationnelles, au-delà des principes”, a-t-il appuyé.

Dans ce sens, M. Audaz a expliqué que Women in Business combine des mécanismes de partage de risque pour les banques, des lignes de financement dédiées, ainsi qu’un appui d’expertise afin d’améliorer l’accès des entrepreneures au crédit et d’accroître leur compétitivité.

“En soutenant les femmes, nous soutenons des entreprises qui créent de la valeur, de l’emploi et des revenus au bénéfice de leurs communautés”, a-t-il dit.

De son côté, la directrice générale du Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire (CMS), Amina Sakioudi, a salué cette initiative qui constitue, selon elle, une nouvelle étape dans la reconnaissance du rôle essentiel des femmes dans la dynamique économique nationale.

Elle a mis l’accent sur l’importance de valoriser les parcours féminins, souvent construits dans la discrétion, mais porteurs de courage, de résilience et d’innovation.

Elle a rappelé qu’en 2025, plus de 1.200 femmes ont été accompagnées par les équipes du CMS à travers des formations adaptées, des bazaars solidaires et des expositions permettant de mettre en lumière leurs efforts et leurs réussites. “Ce ne sont pas de simples événements, mais des moments de reconnaissance, des instants où leurs voix trouvent enfin un écho”, a-t-elle conclu.

Cet événement a mis en lumière les initiatives concrètes visant à renforcer le rôle des femmes dans la dynamique économique nationale.

Il s’inscrit dans la continuité des efforts conjoints de la BERD et de ses partenaires pour bâtir un écosystème entrepreneurial inclusif, où les femmes ne sont plus seulement bénéficiaires des politiques économiques, mais pleinement actrices de la transformation et de l’innovation au Maroc.

LR/MAP