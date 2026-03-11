Trump menace l’Iran de conséquences militaires sans précédent si Téhéran mine le détroit d’Ormuz

Partager Facebook

Le président américain, Donald Trump, a menacé l’Iran de “conséquences militaires sans précédent” si Téhéran décide de miner le détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial et le pétrole.

“Si pour une raison quelconque des mines ont été posées et qu’elles ne sont pas retirées immédiatement, les conséquences militaires pour l’Iran seront sans précédent”, a averti le locataire de la Maison Blanche dans un message publié sur son réseau Truth Social.

“En revanche, s’ils retirent ce qui a pu être posé, ce sera un pas de géant dans la bonne direction!”, a dit le président américain, précisant qu’il n’a reçu pour l’heure aucun élément indiquant que l’Iran avait miné le détroit.

L’armée américaine pourrait utiliser les mêmes missiles qu’elle avait précédemment utilisés pour faire exploser des navires soupçonnés de trafic de drogue dans les Caraïbes, afin d’”éliminer définitivement” tout bateau poseur de mines dans le détroit d’Ormuz, a ajouté M. Trump.

Peu après, le chef de l’exécutif américain a annoncé que plusieurs bateaux avaient été détruits : “Je suis heureux d’annoncer qu’au cours des dernières heures, nous avons touché et complètement détruit 10 bateaux et/ou navires poseurs de mines inactifs, et d’autres suivront !”, a-t-il écrit sur Truth Social.

Des médias américains, dont la chaîne CNN, avaient indiqué que l’Iran aurait effectivement commencé à poser des mines dans le détroit d’Ormuz, citant des sources anonymes proches des services de renseignement américains.

De son côté, le Commandement central des forces armées américaines (Centcom) a indiqué avoir ciblé 16 navires iraniens poseurs de mines près du détroit d’Ormuz.

Le blocage de ce détroit par Téhéran suite à l’offensive militaire israélo-américaine a provoqué un gel sans précédent du commerce maritime mondial, qui pèse surtout sur les produits pétroliers, mais menace beaucoup d’autres secteurs industriels.

Cette route, qui permet les exportations de produits pétroliers et gaziers des pays du Golfe, est un point de passage clé du commerce de l’or noir. Un quart du pétrole mondial et un cinquième du gaz naturel liquéfié y transitent.

LR/MAP