L’IA, un moteur stratégique de la transformation économique et industrielle (Seghrouchni)

La ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni a affirmé, mardi à Fès, que l’intelligence artificielle (IA) constitue désormais l’un des principaux moteurs stratégiques de la transformation économique et industrielle.

Le Maroc, qui adhère à cette dynamique en application de la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, “fait de la transformation numérique un levier stratégique pour moderniser son économie nationale, renforcer sa compétitivité et élargir les perspectives d’inclusion sociale”, a souligné la ministre qui intervenait à l’ouverture d’une conférence scientifique organisée par l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès autour du thème “L’intelligence artificielle et l’innovation dans la transformation numérique des organisations et leurs applications à l’industrie X.0 et aux industries de la santé”.

Dans ce contexte, a-t-elle noté, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration œuvre à la mise en œuvre de la stratégie Digital Morocco 2030, qui vise à faire du numérique un moteur essentiel de la croissance économique, de la création d’emplois et de la stimulation de l’innovation.

Et de rappeler que l’IA occupe une place centrale dans cette stratégie, à travers l’initiative nationale “AI Made in Morocco”, qui ambitionne de bâtir un écosystème national intégré de l’innovation en intelligence artificielle, en mobilisant les talents nationaux, en développant les infrastructures de données et en encourageant la conception de solutions technologiques innovantes développées au Maroc.

S’agissant du projet “JAZARI Industrie X.0”, Mme Seghrouchni a relevé qu’il reflète l’ambition nationale de construire un écosystème d’innovation intégré réunissant universités, centres de recherche, secteur industriel et institutions publiques, afin de renforcer la souveraineté technologique du Royaume et de consolider la position du Maroc comme pôle régional dans les domaines de l’industrie numérique et de l’intelligence artificielle.

Après avoir noté que la transformation numérique à l’œuvre aujourd’hui s’inscrit dans une mutation profonde qui touche simultanément les dimensions technologiques, économiques, scientifiques et sociétales, la ministre a souligné que cette évolution appelle à l’émergence de nouvelles formes de coopération associant universités, centres de recherche, entreprises, startups et institutions publiques autour d’une dynamique commune d’innovation.

“C’est précisément cet esprit de collaboration que nous souhaitons promouvoir à travers les initiatives portées par AI Made in Morocco”, a-t-elle dit, estimant que la signature de la convention relatif à “JAZARI Industrie X.0”, constitue une étape structurante pour accompagner la transformation de l’appareil productif national grâce aux technologies de l’industrie X.0.

“Notre ambition est de positionner le Maroc comme un écosystème d’innovation dynamique et structuré, capable de développer des solutions technologiques à forte valeur ajoutée, au service de la compétitivité économique et de l’équité territoriale, afin que les bénéfices de l’innovation profitent à l’ensemble des régions du Royaume”, a-t-elle conclu.

En marge de cette rencontre, une convention a été signée pour la création de l’Institut Al-Jazari pour l’Industrie “JAZARI Industrie X.0”, dans le cadre d’un partenariat institutionnel visant à accompagner la transition vers l’industrie 4.0 au Maroc.

La convention a été signée par le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère délégué chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et le Ministère de l’Économie et des Finances, d’une part, et les quatre universités que compte la région Fès-Meknès. Il s’agit de l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès, l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, l’Université Moulay Ismail de Meknès et l’Université Al Akhawayn d’Ifrane qui s’associent à cette initiative visant à bâtir un écosystème national de l’IA fondé sur l’excellence scientifique, la recherche et l’innovation.

Cette convention vise à créer une plateforme nationale de recherche, de développement et d’innovation dans le domaine de l’industrie intelligente, en renforçant les liens entre la recherche scientifique et les besoins industriels, contribuant ainsi à la modernisation du “Made in Morocco” grâce à la digitalisation et à l’intelligence artificielle.

LR/MAP