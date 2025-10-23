Nasser Bourita appelle à Bruxelles les opérateurs belges à investir dans les provinces du Sud

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a appelé, jeudi à Bruxelles, les opérateurs économiques belges à saisir les opportunités offertes par les provinces du Sud du Royaume, dans le cadre de la Vision de SM le Roi Mohammed VI, visant à faire de la région du Sahara un pôle de développement et de coopération.

Cet appel a été lancé lors de la conférence de presse conjointe dans laquelle le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévot a annoncé la nouvelle position avancée de son pays sur le Sahara marocain et que la Belgique agira dès à présent sur les plans diplomatique et économique en phase avec cette position.

M. Bourita a donné l’exemple de plusieurs pays partenaires du Maroc, tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France et les États-Unis qui considèrent déjà les provinces du Sud comme une véritable terre d’opportunités.

Washington a formellement encouragé les investissements dans la région du Sahara marocain et la France a récemment organisé le Forum économique France-Maroc à Dakhla, a-t-il ajouté.

Le ministre a relevé, à cet égard, que la Belgique occupe actuellement la 13e place parmi les partenaires commerciaux du Maroc et la 17e parmi les investisseurs, une position importante, mais qui peut être renforcée en impliquant davantage le secteur privé, notamment à l’occasion de la prochaine visite au Maroc d’une délégation gouvernementale belge accompagnée d’opérateurs économiques et d’hommes d’affaires.

À travers les provinces du sud du Royaume, “la Belgique peut développer ses relations commerciales avec l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale”, a insisté M. Bourita, soulignant que la ville de Dakhla peut être une porte d’entrée vers le continent africain pour la Belgique.

Le ministre a évoqué dans ce cadre des perspectives prometteuses de coopération avec la Belgique dans les secteurs des énergies renouvelables, des infrastructures, de l’industrie et de l’hydrogène vert.

Il est à rappeler que la Belgique a exprimé aujourd’hui son soutien à l’autonomie inscrivant la région du Sahara dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son unité nationale, tout en déclarant entendre agir dès à présent en en phase avec cette position sur les plans diplomatique et économique.

LR/MAP