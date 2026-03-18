Tourisme au Maroc | L’ONMT lance une nouvelle vague de sa campagne “Ntla9awfbladna”

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L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) déploie, à l’approche du printemps, une nouvelle vague de sa campagne “Ntla9awfbladna”, dédiée à la nature et à la découverte.

À travers un film immersif et un dispositif média 360°, cette campagne met en lumière la richesse des paysages et des expériences outdoor au Maroc, tout en incitant les Marocains à passer de l’inspiration à l’action, indique l’Office dans un communiqué.

A cette occasion, la même source rapporte les explications du directeur général de l’ONMT, Achraf Fayda, autour des ambitions de l’Office pour le développement du tourisme interne.

1- Pourquoi l’ONMT lance-t-il aujourd’hui une campagne nationale dédiée au tourisme interne ?

Fayda : Le tourisme interne constitue l’un des socles du tourisme national. En 2025, il a généré plus de 12,1 millions de nuitées, soit près de 28% de l’ensemble des nuitées touristiques au Maroc. Cette dynamique témoigne de l’importance des voyages domestiques dans l’équilibre de notre écosystème touristique.

Certaines régions concentrent naturellement une part importante de ces flux. Les territoires de Marrakech-Safi, Souss-Massa et Tanger-Tétouan-Al Hoceima figurent parmi les destinations les plus fréquentées par les voyageurs marocains. La saison estivale représente également un moment clé, avec un pic particulièrement marqué au mois d’août qui peut atteindre 40% des nuitées nationales.

Cette réalité illustre l’attachement profond des Marocains à leur territoire et à la découverte de ses multiples destinations.

La campagne nationale que lance aujourd’hui l’Office vise précisément à accompagner cet élan. Elle a pour ambition d’encourager les Marocains à explorer davantage la diversité du territoire, à multiplier les escapades tout au long de l’année et à porter un regard renouvelé sur les destinations du Royaume.

Au-delà de la saison estivale, qui peut concentrer jusqu’à 40% des nuitées nationales au mois d’août, l’enjeu consiste aussi à promouvoir un tourisme interne plus réparti dans le temps et sur l’ensemble des territoires.

2- Cette campagne s’appuie-t-elle sur de nouvelles tendances observées dans les pratiques de voyage des Marocains ?

Fayda : Les données récentes montrent effectivement une évolution progressive des comportements de voyage. Les premiers mois de 2026 confirment cette dynamique avec une hausse de 4% des nuitées nationales en janvier, atteignant 856.087 nuitées. Certaines destinations enregistrent des progressions particulièrement marquées, comme Ifrane avec +74%, El Jadida avec +48% ou Casablanca avec +41%, traduisant une diversification progressive des choix de destinations.

Les modes d’hébergement évoluent également. Les hôtels 3 et 4 étoiles restent très présents, représentant chacun environ 17% des nuitées, tandis que les formes d’hébergement alternatives connaissent une progression très rapide.

Ces évolutions confirment l’émergence d’un intérêt croissant pour des expériences de voyage plus proches de la nature et pour des destinations encore peu explorées. À travers cette campagne nationale, l’ONMT souhaite accompagner cette transformation et encourager les Marocains à découvrir toute la diversité des territoires du Royaume, y compris des destinations à fort potentiel comme Dakhla ou Laâyoune.

3- Quelle est l’ambition de l’ONMT pour le tourisme interne ?

Fayda : L’enjeu aujourd’hui consiste à accompagner une transformation progressive des usages. Le tourisme interne reste historiquement concentré sur des logiques de proximité, de saisonnalité forte et de polarisation sur quelques destinations majeures. Dans le même temps, les indicateurs récents traduisent l’émergence de nouvelles dynamiques, et de l’évolution des modes d’hébergement.

Dans ce contexte, l’action de l’Office vise à activer plusieurs leviers simultanément comme la stimulation de la demande nationale, la diversification des flux vers de nouveaux territoires ou encore la valorisation du tourisme nature et l’accompagnement des opérateurs dans l’adaptation de leur offre.

Nous accordons également un intérêt particulier à accompagner les destinations où nous aimerions accélérer la croissance comme Fès, Ouarzazate, Errachidia, Dakhla et l’Oriental.

Cette campagne répond ainsi à notre objectif qui est de faire du tourisme interne un vecteur d’équilibre territorial, de résilience économique et de montée en gamme de l’expérience touristique au Maroc.

LR/MAP