Situation au Moyen-Orient | Le SG de l'ONU appelle à la cessation immédiate des hostilités

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné samedi l’escalade militaire en cours au Moyen-Orient, estimant qu’elle compromet la paix et la sécurité internationales.

“Je condamne l’escalade militaire actuelle au Moyen-Orient (…) et j’appelle à un cessez-le-feu immédiat et à la désescalade”, a souligné le chef de l’ONU dans un communiqué publié par le bureau de son porte-parole, invitant toutes les parties à reprendre “immédiatement” les négociations.

Il a, dans ce cadre, réaffirmé qu’il n’existe aucune alternative viable au règlement pacifique des différends internationaux, dans le plein respect du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies.

“La Charte constitue le fondement du maintien de la paix et de la sécurité internationales”, a-t-il souligné.

Par ailleurs, une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU est prévue ce samedi à 16H00 (21H00 GMT) consacrée à la situation au Moyen-Orient.

LR/MAP