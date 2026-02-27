Masse monétaire | Un accroissement annuel de 10,3% en janvier 2026 (BAM)

Partager Facebook

La masse monétaire (agrégat M3) s’est établie à 2.058,4 milliards de dirhams (MMDH) en janvier 2026, enregistrant une progression annuelle de 10,3% après 9,4% un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution est liée principalement à l’accélération de la croissance du crédit bancaire au secteur non financier à 5,3% et des avoirs officiels de réserve (AOR) à 22,9%, ainsi qu’à la baisse des créances nettes sur l’Administration Centrale de 0,8%, explique BAM dans son récent bulletin de statistiques monétaires.

La progression annuelle de l’agrégat M3 reflète notamment l’accélération de la hausse des dépôts à vue auprès des banques à 11,3% et des détentions des agents économiques en titres d’OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) monétaires à 9,6%, la stagnation de la croissance de la circulation fiduciaire (hors encaisses des banques) à 18,5% et l’atténuation du repli des comptes à terme à 2,7%.

Par secteur institutionnel, l’évolution des actifs monétaires (hors monnaie fiduciaire) traduit l’accélération de la progression des actifs monétaires des ménages de 6,1% à 7,3% et ceux des sociétés non financières privées de 10,6% à 12%, en lien principalement avec la croissance de leurs dépôts à vue.

