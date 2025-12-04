Réunion de haut niveau | Akhannouch s’entretient avec le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a eu, jeudi à Madrid, un entretien avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, dans le cadre de la 13ᵉ Réunion de haut niveau maroco-espagnole.

Au cours de cette rencontre, les deux responsables ont souligné que la tenue de cette 13ᵉ édition de la Réunion de haut niveau illustre la solidité de l’amitié et l’excellence des relations unissant les deux pays. Elle traduit également une convergence de vues et confirme la volonté partagée de se projeter ensemble vers l’avenir.

Ils ont également relevé que cette Réunion de haut niveau s’inscrit dans une dynamique politique portée par la vision éclairée des deux Chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Majesté le Roi Felipe VI, tout en se félicitant du suivi continu de la mise en œuvre de la feuille de route maroco-espagnole adoptée en avril 2022.

Les deux parties ont rappelé que cette édition, organisée après celle de 2023 et dix ans après la précédente réunion tenue à Madrid en 2015, démontre la nécessité de maintenir un rythme régulier pour ces rencontres et d’envisager une évaluation à mi-parcours, saluant la dynamique vertueuse qui caractérise les relations bilatérales.

L’entretien entre MM. Akhannouch et Sánchez a également permis de souligner que l’ensemble des dossiers prioritaires inscrits dans la feuille de route de 2022 doivent faire l’objet d’une évaluation dans un climat de confiance et de concertation. Ils ont aussi insisté sur l’importance de l’activation des mécanismes interparlementaires de coopération, un instrument essentiel permettant aux deux gouvernements de mener à bien leurs engagements respectifs.

À son arrivée au Palais de la Moncloa, le Chef du gouvernement a été accueilli par son homologue espagnol. Les deux responsables ont salué les couleurs nationales au son des hymnes des deux pays, avant de passer en revue un détachement d’un bataillon mixte qui leur a rendu les honneurs militaires.

LR/MAP